Lansare ce sparge barierele: Nava spatiala ce va atinge viteza de 8.600 km/h (Video)

Oamenii de stiinta de la Universitatea Queensland din Australia, care au lucrat la proiectul SCRAMSPACE, au ajuns in Norvegia pentru lansarea unui vehicul spatial hipersonic, care va atinge viteza de 8.600 de kilometri pe ora.

Lansarea va avea loc intre 15 si 21 septembrie, in functie de conditiile atmosferice si de ultimele teste programate, relateaza The University of Queensland.

Nava spatiala hipersonica a ajuns in siguranta in Norvegia, unde echipa de cercetatori o va pregati pentru lansare. Proiectul de cercetare SCRAMSPACE a fost condus de catre Universitatea Queensland si a costat 14 milioane de dolari.

Echipa de cercetare internationala a cuprins 13 parteneri si sponsori. "Acesta este un proiect care a durat trei ani si are potentialul de a furniza solutii pentru plasarea satelitilor in spatiu mai eficient si cu costuri scazute", a spus profesorul Russel Boyce, director al programului SCRAMSPACE.

"Suntem extrem de incantati cu privire la impactul potential al datelor care se vor inregistra in acest test de zbor", a declarat Boyce.

Nava hipersonica va fi lansata de la baza Andoya Eocket Range, aflata la 300 de kilometri de Cercul Arctic. Dupa lansare, aeronava va ajunge la altitudinea de 320 de kilometri.

Din momentul in care a parasit atmosfera, vehiculul se va separa de racheta purtatoare si, folosind propulsoarele proprii, se va orienta singura. In timpul zborului de intoarcere, gravitatia va accelera vehiculul pana la viteza de 8 Mach, aproximativ 8.600 de kilometri pe ora.

Zborul va oferi date despre fizica si combustia hipersonica, performanta materialelor si componentelor vehiculului si despre felul in care aceste nave vor zbura in viitor.

"Ca parte a programului de cercetare spatial australian, acest proiect va sprijini accesul Australiei in spatiu", a spus Boyce.