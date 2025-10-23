Mii de oameni au facut cerere pentru un bilet catre Marte. Doar dus

Mii de oameni au facut cerere pentru o calatorie spre Marte, chiar daca drumul e doar dus. Oraganizatia olandeza Mars One a transmis ca deschiderea aplicatiilor pentru calatoriile spre Planeta Rosie este "iminenta", compania sperand sa construiasca o comunitate de colonisti pe Planeta Rosie.

Apele si muntii necunoscuti ori taramurile indepartate au atras intotdeauna exploratori, asa ca nu este surprinzator ca Mars One a primit deja mii de solicitari. Insa, in acest caz, nu exista intoarcere din calatorie, spre deosebire de misiunea in sine, care ar trebui sa ajunga pe Marte si inapoi pana in anul 2018, potrivit BBC.

Aplicantii trebuie sa fie adaptabili, descurcareti si sa lucreze bine in echipa. Intregul proiect va fi televizat, de la procesul de selectie pana la aterizare si dincolo de acest moment.

In timpul calatoriei de sapte sau opt luni, astronautii vor pierde masa musculara si osoasa, iar dupa ce vor petrece timp pe campul gravitational mult mai slab de pe Marte va fi aproape imposibil sa se readapteze la gravitatia de pe Pamant.

Aplicantii vor fi antrenati fizic si psihologic. Energia necesara va fi generata folosind panouri solare, apa va fi reciclata si extrasa din sol, iar astronautii isi vor creste propria mancare. Noi exploratori se vor alatura misiunii la fiecare doi ani.

Oamenii de stiinta sunt de parere ca Pamantul si Marte au avut candva atmosfere similare, insa s-au dezvoltat diferit. Atmosfera Planetei Rosii este foarte subtire, este extrem de frig, iar apa ramasa este inghetata sau ascunsa sub sol, iar caldura de la Soare nu poate fi pastrata pe planeta.

Exista dovezi in sprijinul teoriei ca planeta a fost candva acoperita de oceane, intr-o perioada in care a avut o atmosfera abundenta.

