NASA avertizeaza copiii si tinerii asupra datei de 21 decembrie 2012

NASA calmeaza lumea privind zvonurile despre o eventuala Apocalipsa ce s-ar petrece pe 21 decembrie 2012, odata cu terminarea calendarului mayas, dar avertizeaza copiii si tinerii care ar putea suferi de anxietate.

Pe fondul temerilor apocaliptice, este posibil ca adolescentii si copiii sa se sperie de presupusul sfarsit al lumii, potrivit Discovery News.

Zvonurile se bazeaza pe interpretari gresite ale calendarului mayas. Pe 21 decembrie, data solstitiului de iarna, un ciclu calendaristic numit al 13 lea baktun va ajunge la final.

Desi oamenii de stiinta sunt de acord ca vechii mayasi nu au vazut aceasta zi ca una apocaliptica, zvonurile s-au raspandit ca un eveniment cosmic ar putea determina sfarsitul vietii pe Pamant.

De aceea s-a implicat NASA. Agentia spatiala mentine o pagina de informare asupra anului 2012, cu scopul de a demitiza zvonurile privind Apocalipsa mayasa si ideea ca o planeta va lovi Pamantul pe 21 decembrie.

"Nu este nimic adevarat. Aceasta teorie este doar o fantezie fabricata", a spus David Morrison, astrobiolog la Centrul de cerectari Ames al NASA.

Din pacate, fantezia are consecinte in viata reala, a declarat Morrison. El primeste multe email-uri si scrisori de la oameni ingrijorati, in special de la tineri. Unii spun ca nu pot manca sau sunt prea ingrijorati si nu dorm. Altii au ganduri de suicid.

"Cred ca este rau pentru oameni sa propage astfel de zvonuri pe Internet, deoarece acestea pot speria copiii", a explicat Morrison.

Cercetatorii de la NASA au demitizat si teoriile privind o presupusa planeta Nibiru sau pericolul unor eruptii solare ucigase.

In esenta, exploziile solare sunt de mari proportii si pot avea un impact asupra retelelor electronice si sistemelor de navigatie de pe Pamant, dar satelitii monitorizeaza Soarele, iar oficialii vor avertiza populatia in cazuri de urgenta.

De asemenea, nu exista obiecte cosmice in apropierea Pamantului, care sa ameninte planeta noastra pe 21 decembrie 2012.

