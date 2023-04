Nava spatiala ruseasca, prabusita in Siberia

O naveta spatiala ruseasca, ce trebuia sa duca provizii pe Statia Spatiala Internationala, s-a prabusit intr-o zona indepartata din Siberia, au anuntat oficialii rusi, miecuri.

Nava Progress M12M a fost lansata la ora 19:00 (ora Kazahstanului) de la Cosmodromul Baiknour si ar fi trebuit sa ajunga la statia spatiala vineri, relateaza CNN.

Nava spatiala nu a reusit insa sa ajunga pe orbita corecta si s-a prabusit inapoi pe Pamant.

Au fost trimise echipe de salvare in regiune, insa autoritatile nu pot confirma locatia prabusirii sau daca naveta a provocat pagube si la sol. Potrivit agentiei de presa Interfax, naveta s-ar fi prabusit in zona Altai.

Oficialii agentiei spatiale din Rusia au precizat ca naveta a deviat de la traiectorie la putin timp dupa lansare si nu a reusit sa ajunga pe orbita, disparand de pe radare. Naveta cara peste 3,5 tone de provizii pentru echipajul Statiei Spatiale Internationale.

In prezent, cei sase oameni care locuiesc pe statia spatiala depind in totalitate de navetele rusesti, dupa ce NASA a intrerupt programul de lansare de navete. Ultima misiune a fost in luna iulie, iar oficialii rusi si cei ai NASA spun ca echipajul este foarte bine aprovizionat.