Naveta spatiala Discovery, la finalul ultimei misiuni

Naveta spatiala americana Discovery s-a desprins de Statia Spatiala Internationala, iar semnalul de desteptare de la bordul navei a fost dat de actorul William Shatner, celebru pentru rolul sau din Star Trek.

Inca din anii '60, din timpul misiunilor Gemini, echipajele din spatiu incep noua zi de lucru cu cate o melodie transmisa de la centrul de comanda din Houston. La ultima alarma, echipajul navetei Discovery s-a trezit ascultand melodia din Star Trek, scrie France 24.

Discovery s-a despartit pentru ultima data de ISS la ora 14:00 (ora Romaniei), dupa o misiune de noua zile si va ateriza in cursul zilei de miercuri in Florida, aceasta fiind cea de-a 133-a misiune a unei navete americane in cei 30 de ani ai programului NASA.

Naveta Discovery si Statia Spatia Internationala, vizibile la Timisoara

"Ne va fi dor de voi si ne va fi dor de Discovery", a declarat duminica Scott Kelly, comandantul ISS, in timpul ceremoniei de adio.

ISS este un proiect spatial in valoare de 100 de miliarde de dolari, finantat in principal de Statele Unite ale Americii si la realizarea caruia participa 16 tari.

