O racheta SpaceX a explodat la aterizare (Video)

Marti, 19 Ianuarie 2016, ora 16:37
4123 citiri
Foto: Twitter/Elon Musk

O racheta SpaceX a plasat un satelit european de monitorizare a oceanului pe orbita, insa a explodat la aterizarea pe o barja in Pacific, dupa ce unul din picioarele de sustinere s-a rupt si racheta s-a rasturnat.

Compania SpaceX a anuntat ca racheta Falcon 9 nu era perfect dreapta dupa ce a aterizat pe barja din Pacific, in conditiile in care marea era agitata. Incidentul a avut loc duminica, informeaza ctvnews.ca.

Racheta a fost lansata conform planului, la ora locala 10:42 din baza aeriana Vandenberg, la nord-vest de Los Angeles. Falcon 9 a strabatut norii si a plasat satelitul Jason-3 pe orbita.

Aterizarea esuata a rachetei, la intoarcerea pe Pamant, este un esec pentru compania californiana, care intentioneaza sa reduca costurile de lansare prin reutilizarea rachetelor. Meteorologii anuntasera valuri de 3-4 metri in zona unde barja astepta aterizarea rachetei.

Fodatorul companiei SpaceX, Elon Musk, a precizat pe Twitter ca viteza rachetei a fost buna la aterizare, insa unul din picioarele rachetei nu s-a fixat bine dupa aterizare asa ca racheta s-a prabusit si a explodat.

Doua incercari anterioare de a ateriza o racheta pe o barja in Atlantic au esuat. Luna trecuta, SpaceX a reusit totusi sa aterizeze o racheta la Cape Canaveral, Florida, dupa ce a pus pe orbita mai multi sateliti.

A.I.

