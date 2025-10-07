O racheta SpaceX a explodat la aterizare (Video)

O racheta SpaceX a plasat un satelit european de monitorizare a oceanului pe orbita, insa a explodat la aterizarea pe o barja in Pacific, dupa ce unul din picioarele de sustinere s-a rupt si racheta s-a rasturnat.

Compania SpaceX a anuntat ca racheta Falcon 9 nu era perfect dreapta dupa ce a aterizat pe barja din Pacific, in conditiile in care marea era agitata. Incidentul a avut loc duminica, informeaza ctvnews.ca.

Racheta a fost lansata conform planului, la ora locala 10:42 din baza aeriana Vandenberg, la nord-vest de Los Angeles. Falcon 9 a strabatut norii si a plasat satelitul Jason-3 pe orbita.

Aterizarea esuata a rachetei, la intoarcerea pe Pamant, este un esec pentru compania californiana, care intentioneaza sa reduca costurile de lansare prin reutilizarea rachetelor. Meteorologii anuntasera valuri de 3-4 metri in zona unde barja astepta aterizarea rachetei.

Fodatorul companiei SpaceX, Elon Musk, a precizat pe Twitter ca viteza rachetei a fost buna la aterizare, insa unul din picioarele rachetei nu s-a fixat bine dupa aterizare asa ca racheta s-a prabusit si a explodat.

Doua incercari anterioare de a ateriza o racheta pe o barja in Atlantic au esuat. Luna trecuta, SpaceX a reusit totusi sa aterizeze o racheta la Cape Canaveral, Florida, dupa ce a pus pe orbita mai multi sateliti.

Falcon lands on droneship, but the lockout collet doesn't latch on one the four legs, causing it to tip over post landing. Root cause may have been ice buildup due to condensation from heavy fog at liftoff. A video posted by Elon Musk (@elonmusk) on Jan 17, 2016 at 7:07pm PST

