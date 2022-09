Oamenii de stiinta socheaza: Ce s-ar putea gasi in centrul galaxiei noastre

Oamenii de stiinta nu dau intotdeauna verdicte in privinta universului si a galaxiei in care traim. Ei sustineau in trecut ca in centrul Caii Lactee s-ar afla o gaura neagra, dar acum spun ca acolo este o "gaura de vierme" ce ajuta la calatoria in spatiu si timp.

O asemenea structura ar permite calatoria instantanee intre doua puncte din spatiu si timp sau chiar intr-un alt univers, scrie Gizmodo. Teoria a fost avansata de Zilong Li si Cosimo Bambi, de la universitatea Fudan, din Shanghai (China).

Ei merg chiar si mai departe si afirma ca asemenea gauri de vierme s-ar afla si in alte galaxii, acolo unde astronomii spuneau in trecut ca se gasesc gauri negre supermasive. Toate ar fi aparut la inceputul universului si au rolul de a lega doua regiuni din universul nostru sau doua universuri diferite.

O posibilitate avansata si de Eistein

Posibilitatea este una viabila, caci Teoria Generala a Relativitatii, apartinandu-le lui Einstein si lui Nathan Rosen, admite sansele ca ele sa existe. Li si Bambi sunt de parere ca in cativa ani omenirea ar putea gasi dovada existentei unor gauri de vierme. Un nou instrument denumit Gravity va deveni operational in cadrul unui observator spatial european localizat in Cerro Paranal, Chile.

El va permite oamenilor de stiinta sa descopere informatii nestiute despre univers. Prin teoria sa, Einstein sustinea ca "gaura de vierme" poate exista, iar prin ea materia ar calatori mai repede decat lumina. Datorita acestui aspect, e posibila chiar si calatoria in timp.

Mecanica cuantica postuleaza ideea unor universuri paralele, ea legandu-se de posibilitatea enuntata de cei doi cercetatori din China. Totusi, oamenii de stiinta nu sunt chiar siguri ce se intampla in timpul calatoriei prin gaura de vierme si care e rezultatul unei astfel de operatiuni.

