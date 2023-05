Pamantul are o sora geamana? NASA a descoperit o planeta locuibila, similara cu Terra

Un astronom de la NASA a facut o descoperire remarcabila, gasind prima planeta ce are aproximativ aceleasi dimensiuni cu Pamantul si care ar putea fi locuibila. Planeta ar putea gazdui viata extraterestra, ea fiind descoperita cu ajutorul telescopului spatial Kepler.

Thomas Barclay de la Centrul de cercetari Ames al NASA a descoperit planeta in asa-numita zona Goldilocks, potrivit Daily Mail.

Planeta, care nu a fost denumita inca, orbiteaza in jurul unei stele neidentificate, intr-o regiune care dispune de suficienta energie, lumina si temperatura pentru a exista apa la suprafata sa.

Barclay a anuntat descoperirea in cadrul conferintei "Search for Life Beyond the Solar System" din Arizona, Statele Unite.

S-a estimat ca planeta este de 1,1 ori mai mare decat Pamantul, avand cele mai apropiate dimensiuni cu ale Terrei, descoperite vreodata.

Pana in prezent, planeta considerata asemanatoare cu Pamantul era Kepler 62f, care este de 1,4 ori mai mare decat planeta noastra.

Folosind imaginile provenite de la telescopul spatial Kepler, Barclay sustine ca a descoperit un nou sistem stelar format din cinci planete care orbiteaza in jurul unei stele pitice M1.

Piticele M1 sunt stele mult mai mici si mai putin luminoase decat Soarele si nu sunt suficient de stralucitoare pentru a putea fi observate cu ochiul liber.

Detalii ale noului sistem de stele urmeaza a fi anuntate in cursul acestui an de catre astronomi.