Stephen Hawking a redus drastic termenul in care trebuie sa parasim Pamantul. In cautarea "Planetei B"

In noiembrie, Stephen Hawking avertiza ca omenirea are la dispozitie 1.000 de ani pentru a-si gasi o noua planeta pe care sa o numeasca "acasa". Termenul pare chiar rezonabil in comparatie cu cea mai recenta prorocire a cunoscutului fizician englez.

In documentarul "Expedition New Earth", care va fi difuzat incepand cu aceasta vara la BBC, Hawking, profesor la catedra de Matematica din cadrul Universitatii Cambridge, sustine ca oamenii mai au de fapt 100 de ani pentru a parasi Pamantul, doar cat o viata de om, scrie Washington Post.

"Pofesorul Stephen Hawking crede ca specia umana va trebui sa populeze o noua planeta in urmatorii 100 de ani pentru a supravietui", se precizeaza intr-o postare BBC.

Argumentele aduse pentru a demonstra precaritatea planetei noastre includ schimbarile climatice, riscul ca aceasta sa fie lovita de asteroizi, epidemiile si cresterea populatiei.

Insa Hawking nu se limiteaza doar la a ne da vestile proaste, ci, cu ajutorul unei echipe de experti, va cerceta posibilitatea ca oamenii sa se mute pe alte planete, mai mentioneaza BBC.

Fizicianul a vorbit si in trecut despre importanta colonizarii Lunii si a planetei Marte, iar discursul sau despre necesitatea ca umanitatea sa isi gaseasa o "Planeta B" s-a accentuat in ultimele luni.

Hawking sustine ca, daca va sta pe Pamant prea mult, omenirea risca o noua extintinctie in masa.

"Trebuie sa continuam sa mergem in spatiu pentru viitorul umanitatii", spunea profesorul in noiembrie.

Incheind intr-o nota optimista, desi provocarile care ne asteapta sunt uriase, "it's a glorious time to be alive", in cuvintele lui Hawking, aflandu-ne intr-un moment propice pentru cercetarile in fizica teoretica.

C.S.

