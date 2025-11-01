Un asteroid din clasa Apollo trece in urmatoarele 24 de ore pe langa Pamant

Un asteroid din clasa Apollo este asteptat sa treaca in data de 5 martie pe langa Pamant, exact pe la jumatatea distantei dintre planeta noastra si Luna. Asteroidul cu un diametru de 30 de metri va trece la 350.000 de km de Pamant, dand nastere unor imagini rare pentru astronomi.

Asteroidul, denumit 2014 DX110 calatoreste cu o viteza de 14,85 km/s si urmeaza sa fie cel mai aproape de Pamant in ziua de miercuri, ora 23:07 ora Romaniei, noteaza RT.

DX110 apartine clasei de asteroizi Apollo, o grupa a meteoritilot care trec foarte aproape de Pamant si care reprezinta o posibila amenintare pentru omenire.

Meteoritul care a explodat anul trecut pe 15 februarie deasupra orasului Celiabinsk, Rusia, avea diametrul de 20 de metri si facea parte de asemenea din grupa Apollo. Explozia meteoritului a fost de 30 de ori mai puternica decat a bombei de la Hiroshima. Geamurile sparte din cauza exploziei au ranit peste 1.500 de oameni, dar nimeni nu a decedat.

Inainte de explozia meteoritului deasupra orasului Celiabinsk, cercetatorii credeau ca un eveniment asemanator are loc o data la 150 de ani, dar, de la acea explozie, frecventa unei asemenea apropieri a unui asteroid este estimata a fi o data la 30 de ani.

Cercetatorii spun ca sistemele de avertizare ar trebui sa fie mult mai performante pentru a putea pazi planeta de viitoare astfel de evenimente.

Evenimentul de miercuri poate fi urmarit si pe site-ul Virtual Telescope, la ora 23:07, cand asteroidul se afla cel mai aproape de Pamant.

