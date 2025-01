De unde a aparut un vultur plesuv african in Romania?

Un vultur plesuv african a fost descoperit in localitatea Cobia, din judetul Dambovita, desi specia a disparut din Romania de mai bine de 30 de ani.

Doi tineri, aflati intr-o masina, au descoperit vulturul pe strada, au oprit imediat si au fotografiat pasarea rara. Apoi au reusit sa o prinda si au sunat la 112 pentru a anunta autoritatile, arata TV Partener.

"L-am gasit pe axul drumului, pe drumul ce leaga Cobia de Ungureni. Pe mijlocul drumului. Am facut doua fotografii, sa fiu credibil, am oprit masina pe contrasens, am pus avarii, sa nu vina cineva sa-l loveasca. Am alergat, l-am capturat, am sunat la 112 si apoi la Gradina Zoologica din Targoviste. Sper sa fie bine", a declarat Ciprian Grigorescu.

Tinerii au fost sfatuiti sa duca pasarea la Gradina Zoologica din Targoviste.

"Nu mai exista vulturi plesuvi in Romania. In zona Europei, specia este pe cale de disparitie. Ei apar doar accidental la noi, probabil este scapat de pe undeva.

Unul singur exista la noi in tara, la Zoo Oradea, si atunci tot accidental a fost gasit. La Zoo Targoviste nu am avut asa ceva. Va veni personal medical si-l va examina", a declarat Mihaela Biculescu, director Gradina Zoologica Targoviste.

