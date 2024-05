S.O.S. din salbaticie: Animale pe cale de disparitie (Galerie Foto)

Peste 5.000 de specii de animale de pe Glob sunt clasificate ca fiind pe cale de disparitie. In fiecare an, alte cateva mii de specii ajung in pragul extinctiei.

Chiar in clipa in care citesti acest articol, numarul balenelor, elefantilor si urangutanilor scade dramatic.

Peste 6 miliarde de oameni sunt afectati de reactia in lant pe care o produce un singur gest: taierea unui copac inseamna o locuinta pierduta pentru un animal, mai putina hrana pentru alte cateva specii, mai putin oxigen, mai multa poluare, mai multe boli, mai multe cataclisme.

Ecosistemele sanatoase asigura hrana, aer curat, apa si soluri fertile pentru agricultura. Mai mult, 40% din medicamentele moderne provin de la plante si animale.

In inconstienta si lacomia lui, omul extermina cam 1% din speciile ramase in fiecare an, in ceea ce specialistii numesc "unul din cele mai mari episoade de distrugere" din istoria Terrei, de la disparitia dinozaurilor, in urma cu 65 de milioane de ani.

Poluarea, agricultura, extinderea urbana, pescuitul si vanatul excesiv duc la disparitia, una cate una, a mamiferelor, pestilor, pasarilor si insectelor.

"Paguba in ciuperci", ar spune unii. Dar ce se va intampla atunci cand toate animalele vor fi disparut din cauza dereglarii iremediabile a lantului trofic si a ecosistemelor? Omul va fi inclus el insusi pe lista speciilor pe cale de disparitie...

Ads

In ultimii 400 de ani, exploatarea comerciala a animalelor - pentru hrana si alte produse - a crescut simtitor. Multe specii de balene au ajuns in pragul disparitiei, dupa ce au fost pur si simplu macelarite pentru ulei si carne.

Ursul panda urias din China a devenit simbolul mondial al animalelor pe cale de disparitie si se fac eforturi supraomenesti pentru prezervarea lui, asta dupa ce tot omul l-a adus in aceasta situatie, distrugandu-i habitatul si resursele de hrana.

In urma cu un secol, tigrii zburdau in voie pe tot continentul asiatic. In prezent, aceste feline impunatoare rar mai pot fi zarite, prin cateva regiuni din India, Nepal, China si Asia de Sud-Est.

Din cei peste 100.000 de tigri care traiau in 1901, acum exista mai putin de 5.000. Cat despre tigrul chinezesc, situatia este sumbra si fara speranta: in lume mai sunt doar cateva zeci de exemplare.

Tigrii sunt amenintati in principal de distrugerea zonelor verzi, cauzata de cresterea populatiei umane si de urbanizarea extrema. Mai mult, aceste feline sunt vanate atat pentru pielea lor, cat si pentru oase si sange, din care se fac medicamente. Pe piata neagra, un tigru valoreaza cel putin 60.000 de dolari.

Ads

Si elefantii asiatici sunt amenintati din cauza defrisarilor masive. In prezent, in salbaticie au ramas mai putin de 35.000 de exemplare. Nici maimutele nu o duc mai bine: din cauza distrugerii padurilor tropicale, a comertului cu animale salbatice si a vanatorii, aproape 30% dintre ele sunt amenintate cu disparitia.

Tot oamenii sunt cei care au dus la reducerea dramatica a populatiei de ursi polari. Nordul inghetat, odinioara tacut si imaculat, este acum patat de sangele animalelor ucise de strainii veniti in zeci de elicoptere si avioane usoare.

Ursii grizzly au fost inclusi pe lista animalelor pe cale de disparitie inca din 1975. Chiar daca, teoretic, sunt protejati prin lege, ei continua sa fie ucisi, fie direct, pentru "placerea vanatorii", fie indirect, prin distrugerea habitatului.

Nici cel mai rapid animal din lume nu a putut scapa de pusca pradatorilor umani: ghepardul este inclus si el pe lista speciilor pe cale de disparitie. Aproape exterminat in Asia si Orientul Mijlociu, acest animal este vanat pentru blana lui deosebita.

Ads

Simpaticii struti au disparut complet din Peninsula Arabica, populand astazi doar doua regiuni din Africa, una intre Senegal si Etiopia, alta intre Africa de Sud si Tanzania.

Legendarii lupi cenusii, care domneau odinioara peste emisfera nordica, mai pot fi vazuti in prezent in cateva zone din Europa, Asia si Alaska - aceasta din cauza braconajului si a lipsei de hrana.

Crocodilii americani si crocodilii de Nil isi vad si ei existenta periclitata, fiind vanati fara mila pentru pielea lor deosebita. Un alt exemplu de specie amenintata este rinocerul, ucis pe scara larga pentru cornul sau, care este pretuit ca medicament si afrodisiac. Rinocerul alb, rinocerul de Sumatra si de Borneo, rinocerul de Java si cel african se gasesc acum numai in cateva sute de exemplare.

Alte animale pe cale de extinctie sunt vidrele marine si cele uriase, soparla de Komodo, balenele ucigase si cele cu cocoasa, unele specii de hiene, jaguarul si unele specii de reptile si amfibieni, cum ar fi broasca testoasa uriasa de Galapagos, broasca aurie, tuatara sau iguana.

Ads

Situatia nu sta mai bine nici in tara noastra. Odinioara in numar foarte mare, bourul si acvila au mai ramas doar ca simboluri pe stema Moldovei si a Munteniei. Zimbrul, animal de legenda, mai poate fi vazut in zilele noastre doar in 3 rezervatii si in doua gradini zoologice.

Dropia, care odinioara impanzea Campia Baraganului, a fost redusa numeric la cateva exemplare existente astazi in Dobrogea, iar rasul, capra neagra si cocosul de munte sunt animale ocrotite prin lege.

Uneori, oamenii se trezesc la timp si reusesc sa repare ce au distrus, macar in parte. Atunci cand vulturul plesuv, animalul-simbol al Statelor Unite, a ajuns pe cale de disparitie, din cauza poluarii, specialistii au facut eforturi sustinute pentru a-l salva. Si chiar au reusit: in prezent, numarul de exemplare a crescut simtitor.

Asadar, din fericire, exista inca sperante. Fiecare dintre noi poate schimba aceasta situatie dramatica. Un simplu gest poate salva un animal: reciclarea cutiilor de pizza si a tabloidelor citite in metrou inseamna mai putini copaci taiati pentru hartie. Gandeste-te ca atunci cand cumperi o haina de blana, cel putin un animal moare, iar un vanator se imbogateste. Un om poate trai fara o haina de blana si fara o curea din piele, in schimb un animal nu poate sa supravietuiasca fara pielea si blana lui.

Ads