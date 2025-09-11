Stramosul temutului piranha, de pe vremea dinozaurilor, gasit in Europa

Luni, 22 Octombrie 2018, ora 07:38
Stramosul temutului piranha, de pe vremea dinozaurilor, gasit in Europa
Foto: M. Ebert/ T. Nohl

Daca in prezent piranha traieste in America Latina, 20 de specii diferite gasindu-se in Amazon, se pare ca altfel stateau lucrurile cu 150 de milioane de ani in urma. Oamenii de stiinta au gasit recent ramasitele unui astfel de peste care teroriza adancurile in sudul Germaniei.

Acest piranha contemporan cu dinozaurii avea aceiasi dinti care baga si in prezent oamenii in sperieti: unii ascutiti si proeminenti. Iar alaturi de ramasitele sale fosilizate au fost gasiti pesti din care acesta se infruptase, arata BBC.

In zona s-au mai gasit fosilele multor alti pesti cu bucati lipsa din aripioare. Se pare ca acest piranha stravechi avea obiceiul sa atace aripioarele pestilor, pentru a-si asigura pranzuri usoare pe viitor.

Victimele urmau sa fie prazi foarte usor de prins, cel putin o vreme, pana cand li se refaceau tesuturile, a explicat David Bellwood, de la Universitatea Cook din Australia, unul dintre autorii studiului.

Oamenii nu au nicio indoiala ca exemplarul gasit era unul specializat in a manca alti pesti, dintii ascutiti si proiectati catre exterior fiind perfecti pentru a sfasia prada, se mai arata in raportul publicat de jurnalul Current Biology.

Zona in care a fost gasit acest piranha se afla intr-o regiune care, candva, era o mare. Interesant e ca in prezent piranha se gaseste doar in America Latina, mai ales in regiunea Amazonului. Au mai fost gasite specimene si in alte zone ale lumii, dar se crede ca au fost animale de companie, eliberate de stapanii lor.

Piranha este genul de peste care ingrozeste. De altfel, au existat destule atacuri, inclusiv asupra oamenilor. In general, insa, pestele nu este unul periculos. Unele specii mananca mai mult seminte decat carne, iar altele sunt chiar vegetariene. Iar atunci cand se infrupta din carne, prefera animalele care sunt pe moarte sau chiar moarte.

Mai cu seama omul e periculos pentru piranha. In unele regiuni din America de Sud face parte adesea din meniu.

