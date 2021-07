Alarmă în rândul oamenilor de știință: ”Opriți firmele Big Tech să controleze mintea oamenilor cu cipuri implantate” VIDEO

Experți de top din Statele Unite se tem că această nouă tehnologie spectaculoasă, de implementare de cipuri cerebrale, care ar putea fi disponibilă în zece ani, să transforme oamenii în simple ”marionete”, potrivit The Sun Predicția cercetătorilor reflectă scenariile puse la cale de filmele de la Hollywood, precum pelicula ”Inception”, în care Leonardo DiCaprio interpretează rolul unui hoț care fură informații prin infiltrarea în subconștientul țintelor sale.Iar Rafael Yuste, profesor de neuroștiințe la Universitatea Columbia din New York și membru al grupului Morningside, atrage serios atenția asupra acestei ”noi tehnologii”. ”Această distopie nu mai este science-fiction, ci ea ar putea deveni în curând o realitate sinistră”.Expertul apreciază că giganții din tehnologie alocă sume uriașe de bani într-o cursă de dezvoltare a unor noi generații de dispozitive, care vor înlocui smartphone-urile și vor conecta creierele noastre la rețea.Astfel, Facebook lucrează la contopirea creierului cu computerele. Iar firma Neuralink a lui Elon Musk a experimentat deja interfața tehnologică, prin implantarea unor cipuri în creierul maimuțelor.Profesorul american trage un semnal de alarmă puternic, de care lumea trebuie să țină cont și să stopeze firmele Big Tech să meargă înainte cu aceste proiecte periculoase. ”Credem că această problemă este o preocupare foarte serioasă. S-ar putea încălca esența a ceea ce ne face oameni. Conținutul minții noastre este identitatea noastră. Ei vor să creeze niște oameni hibrizi cu interfețe tehnologice ale creierului, care comunică cu internetul”.”Amenințarea pentru umanitate este atât de gravă, încât solicităm adăugarea unui set de ”neuro-drepturi” la Declarația universală a drepturilor omului adoptată de Organizația Națiunilor Unite”, a anunțat grupul Morningside, al oamenilor de știință.Între timp, Neuralink intenționează sa înceapă testarea pe oameni, voluntari, a cipurile cerebrale, chiar în acest an, dacă va lua toate avizele necesare din partea autorităților americane.