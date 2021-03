Cel mai mare asteroid care se apropie de Terra in 2021 trece in aceasta seara la cea mai mica distanta de Pamant

Oportunitate pentru astronomi

Asteroidul se va apropia pana la aproximativ 2 milioane de kilometri de Pamant si va reprezenta o valoroasa oportunitate stiintifica pentru astronomi.Numit 2001 FO32, asteroidul se va apropia la peste cinci ori distanta dintre Pamant si Luna, neexistand pericol de coliziune cu Terra, cel putin pentru secolele ce vor urma. Asteroidul, cu diametrul de mai putin de un kilometru, va trece in apropiere de Pamant la o viteza de 124.000 km/h, "mai repede decat majoritatea corpurilor ceresti care trec in apropierea Terrei", potrivit NASA 2001 FO32, care nu este la prima sa vizita , ar trebui sa treaca cel mai aproape de planeta noastra la ora 16:02 GMT, cand se va afla la o distanta de 2.016.158 km de Terra, reprezentand de cinci ori distanta Pamant-Luna.Totusi, in termeni astronomici, distanta este una mica. De aceea, 2001 FO31 a fost catalogat drept "asteroid potential periculos". CNEOS calculeaza orbite foarte precise pentru obiectele aflate in apropierea Pamantului (NEOs), pentru a ajuta Oficiul de Coordonare al Apararii Planetare al NASA, bazandu-se pe telescoape si radare pentru a reusi sa caracterizeze cu acuratete orbita fiecarui NEO, cu scopul de a calcula eventualele riscuri pe termen lung.In timpul calatoriei sale, 2001 FO32 va ocoli Pamantul cu o viteza de aproximativ 124.000 km/h - mult mai rapid decat majoritatea asteroizilor care trec pe langa Pamant. Motivul vitezei neobisnuite a asteroidului este orbita sa in jurul Soarelui, care este foarte inclinata si alungita, formand un unghi de 39 de grade fata de planul orbital al Pamantului. Pe aceasta orbita asteroidul ajunge mai aproape de Soare decat de Mercur (la periheliu) si respectiv de doua ori mai departe de Soare decat Marte (la afeliu). Asteroidul completeaza o orbita odata la 810 zile.Chiar daca dimensiunile reale ale acestui asteroid sunt mai mici decat cele estimate initial, 2001 FO32 ramane cel mai mare asteroid care trece pe langa Terra in 2021. Ultimul asteroid de marimi semnificative care s-a apropriat de planeta noastra a fost 1998 OR2, pe 29 aprilie 2020. Chiar daca 2001 FO32 este mai mic decat 1998 OR2, el va trece de trei ori mai aproape de Pamant.Evenimentul din 21 martie le va oferi astronomilor o oportunitate de a intelege mai precis marimea, factorul albedo al asteroidului (cat de stralucitoare este suprafata acestuia), dar si informatii in legatura cu compozitia acestuia.Peste 95% din asteroizii de marimi similare, sau mai mari decat 2001 FO32, care au trecut pe langa Pamant, au fost descoperiti, urmariti si catalogati. Niciunul dintre asteroizii mari din catalog nu prezinta risc de impact cu Pamantul pe durata secolului urmator. Eforturile pentru a descoperi toti asteroizii care pot reprezenta un pericol pentru Pamant continua.