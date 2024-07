De ce exista ora de vara

Ora de iarna este, oficial, ora "corecta". Insa de-a lungul timpului a venit si ora de vara si asa s-a dat putin peste cap timpul. Bine, nu la propriu, scriu cei de la Playtech.

Uniunea Europeana a decis, prin majoritatea voturilor deputatilor din Parlamentul European, ca anul sa nu mai fie impartit in ora de iarna si ora de vara. Altfel spus, dispare ora de vara si ramane una singura disponibila si corecta.

Ora de iarna este reversul orei de vara, poate cea mai enervanta schimbare dintre toate, si presupune, in ceea ce te priveste, ca primesti o ora in plus de somn si lumea ar trebui sa fie mai buna. Mai mult, practica schimbatului intre ore nu e prea veche, are mai putin de jumatate de secol, cu intreruperi, si a fost gandita de diversi oameni pentru diverse interese.

