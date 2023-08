Oamenii de stiinta vor sa recreeze Jurassic Park

Specialistii de la o gradina zoologica din California intentioneaza sa foloseasca celule stem pentru a readuce la viata specii pe cale de disparitie.

Cercetatorii de la institutul de cercetare Scripps din California, in colaborare cu gradina zoologica din San Diego, au reusit sa creeze celule stem din pielea unei maimute decedate, dintr-o specie pe cale de disparitie, relateaza NewsScientist.

Oamenii de stiinta spera sa poata crea din aceste celule stem sperma, dar si ovocite, pentru a le implanta intr-o gazda. Astfel, s-ar putea ajunge la salvarea speciilor, sustin acestia.

In cadrul proiectului, cercetatorii au prelevat mostre de la 8.400 de animale din peste 800 de specii si spera sa poata folosi celulele in tratamente prin fertilizare in vitro.

Pentru a reprograma celulele pielii si a le transforma in celule stem, cercetatorii au utilizat virusuri modificati genetic: procesul a fost realizat cu succes la maimute, insa nu a functionat pentru celulele de rinocer alb.

Cel mai mare pericol, sustin cercetatorii, ar fi ca celulele sa se transforme in celule canceroase, in timpul procesului.

Anul trecut, un animal dintr-o specie disparuta (un ibex) a fost clonat, folosind aceasta tehnica, insa animalul a murit la scurt timp dupa nastere.

Astfel, cercetatorii ar putea chiar sa readuca la viata animale disparute demult, exact cum si-au imaginat producatorii filmului Jurassic Park.

(L.S.)