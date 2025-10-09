Roboti mai umani, macar dupa "moarte" - ideea inedita a cercetatorilor italieni

Oricat de avansati ar fi, robotii sunt priviti tot ca niste masinarii. Plecand de la acest adevar, oamenii de stiinta italieni incearca sa gaseasca noi materiale, astfel incat sa-i doteze cu piele biodegradabila, care sa se descompuna exact cum se intampla cu oamenii, dupa moarte.

Nu numai ca robotii ar deveni astfel mai "umani", ci ar fi mai "prietenosi" si cu mediul, spun cercetatorii de la Institutul Italian de Tehnologie din Genova, cei care incearca sa creeze noi materiale "inteligente", relateaza Daily Mail.

Pana acum, acestia au reusit sa creeze un bioplastic, realizat din deseuri rezultate din industria alimentara. Despre acest material, cercetatorii spun ca e non-toxic pentru mediu. In plus, este flexibil si ofera robotilor simtul tactil, care le lipsea pana acum.

Nanothenologia va fi folosita in realizarea noilor materiale, a mai spus dr. Athanassia Athanassiou, implicata in proiect. Practic, aceasta va schimba proprietatile unor materiale cunoscute, cum este hartia sau bumbacul, dandu-le noi utilitati.

La finalul "vietii", robotii vor putea fi ingropati sau reciclati. Urmeaza sa fie gasite cai de a face robotii 100% biodegradabili, nu numai exteriorul lor.

