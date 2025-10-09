Roboti mai umani, macar dupa "moarte" - ideea inedita a cercetatorilor italieni

Autor: Anca Serghescu
Joi, 21 Ianuarie 2016, ora 11:10
6490 citiri
Roboti mai umani, macar dupa "moarte" - ideea inedita a cercetatorilor italieni
Foto: captura video YouTube

Oricat de avansati ar fi, robotii sunt priviti tot ca niste masinarii. Plecand de la acest adevar, oamenii de stiinta italieni incearca sa gaseasca noi materiale, astfel incat sa-i doteze cu piele biodegradabila, care sa se descompuna exact cum se intampla cu oamenii, dupa moarte.

Nu numai ca robotii ar deveni astfel mai "umani", ci ar fi mai "prietenosi" si cu mediul, spun cercetatorii de la Institutul Italian de Tehnologie din Genova, cei care incearca sa creeze noi materiale "inteligente", relateaza Daily Mail.

Pana acum, acestia au reusit sa creeze un bioplastic, realizat din deseuri rezultate din industria alimentara. Despre acest material, cercetatorii spun ca e non-toxic pentru mediu. In plus, este flexibil si ofera robotilor simtul tactil, care le lipsea pana acum.

Nanothenologia va fi folosita in realizarea noilor materiale, a mai spus dr. Athanassia Athanassiou, implicata in proiect. Practic, aceasta va schimba proprietatile unor materiale cunoscute, cum este hartia sau bumbacul, dandu-le noi utilitati.

La finalul "vietii", robotii vor putea fi ingropati sau reciclati. Urmeaza sa fie gasite cai de a face robotii 100% biodegradabili, nu numai exteriorul lor.

AUR, prima reacție după propunerea UE ca în statele membre să fie recunoscut copiilor dreptul de a-și alege singuri genul
AUR, prima reacție după propunerea UE ca în statele membre să fie recunoscut copiilor dreptul de a-și alege singuri genul
UE propune statelor membre o strategie controversată, din sfera „LGBT”, potrivit căreia copiii ar trebui lăsați singuri să-și hotărască „genul” - VEZI AICI. Prima reacție politică...
Provocare pentru Nicușor Dan: „Ar putea să explice că au existat legionari și naziști buni și răi.” De la ce au pornit reproșurile
Provocare pentru Nicușor Dan: „Ar putea să explice că au existat legionari și naziști buni și răi.” De la ce au pornit reproșurile
Președintele Federației Comunităților Evreiești din România, deputatul Silviu Vexler, i-a reproșat joi, 9 octombrie, președintelui Nicușor Dan că a hotărât să se opună Legii privind...
#robot piele biodegradabila, #roboti simt tactil, #androizi piele putrezeste, #roboti umani , #stiinta tehnica
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"
ObservatorNews.ro
Putin recunoaste ca Rusia e de vina pentru prabusirea avionului azer: Rachetele au explodat la cativa metri
DigiSport.ro
Putea ajunge "cel mai bogat din Romania", dar l-a lovit pe "al treilea om al lumii" si a urmat "cosmarul": "A scos pistolul"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce este alimentația intuitivă, noul trend de pe internet. Nutriționistă: „Respinge cultura dietelor. Tu decizi ce și cât să mănânci”
  2. Lidia Buble va interpreta imnul României la meciul cu Republica Moldova. Cum au reacționat fanii
  3. Câți bani a încasat Serghei Mizil pentru participarea la „Asia Express 2025” după ce a rezistat cinci etape în competiția de la Antena 1
  4. Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Detalii oferite de Aurelian Temișan: „Mi-am și pus în agendă”
  5. George Clooney dezvăluie că filmul „Ocean’s 14” a primit aprobarea de buget și ar putea intra în producție anul viitor, cu Brad Pitt și Julia Roberts printre protagoniști
  6. Gabriela Prisăcariu l-a vizitat pe Dani Oțil în Malta, alături de fiul lor. Prezentatorul TV filmează pentru Power Couple sezonul 3
  7. Ramona Olaru, refuzată pentru rolul de asistentă TV la Neatza, cu Răzvan și Dani. Flavia Mihășan a obținut castingul: „M-am dus așa țărăncuță cum eram”
  8. Adio ”burgeri vegetali”. Parlamentul European a adoptat restricționarea unor termeni ca friptură și cârnat strict pentru alimente din carne
  9. Dacă trăiești după aceste 5 reguli nu vei avea nevoie de mulți bani ca să fii fericit. "Am cunoscut câțiva miliardari de-a lungul vieții mele"
  10. Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban