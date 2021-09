Actorul american John Malkovich va interpreta rolul faimosului dirijor român Sergiu Celibidache

Celebrul actor american John Malkovich va interpreta rolul legendarului dirijor român Sergiu Celibidache într-un nou film intitulat "The Yellow Tie" ("Cravata galbenă"), anunță variety.com.

Bazat pe un scenariu scris de fiul dirijorului, regizorul Serge Ioan Celebidachi, și de James Olivier, filmul biografic al lui Celibidache îl prezintă ca pe unul dintre cei mai controversați dirijori ai lumii, considerat atât un geniu, cât și un "nebun al muzicii clasice". Celebidachi („Octav”) va regiza, de asemenea.

Celibidache, născut în România, a fost dat alungat în adolescență din casa familiei atunci când a dezvăluit că are de gând să urmeze o carieră în muzica clasică. După o perioadă în care a trăit efectiv fără adăpost, a câștigat un concurs devenind cel mai tânăr dirijor al Orchestrei Filarmonicii din Berlin și unul dintre cei mai celebri dirijori ai secolului XX. Timp de șapte ani, între 1945 și 1952 Celibidache dirijează peste 400 concerte cu orchestra filarmonică din Berlin, impunându-se ca personalitate muzicală de o excepțională exigență artistică.

Filmul va fi filmat în România în primăvara / vara anului 2022, John Malkovich interpretându-l pe Sergiu Celibidache la vârsta maturității. Deocamdată este încă în desfășurare castingul pentru alegerea unui actor care să-l interpreteze pe Celibidache în anii tinereții.

„Sunt încântat și onorat că mi se oferă ocazia de a interpreta rolul dirijorului Sergiu Celibidache”, a spus Malkovich, citat de veriety.com.

John Malkovich a apărut în peste 70 de filme, iar pentru rolurile sale în filmele Places, Heart și In the Line of Fire a fost nominalizat la Premiile Oscar, BAFTA și Globul de Aur. De asemenea, rolurile sale în filmele Empire of the Sun, The Killing Fields, Dangerous Liaisons, Con Air, Being John Malkovich și Changeling au fost foarte apreciate de către critica de specialitate. Una dintre ele mai recente producții în care a jucat este "Noul Papă", în regia lui Paolo Sorrentino.

"The Yellow Tie" este o coproducție internațională Oblique Media Film și Celi Films.

