Omul de stiinta care a introdus amprenta digitala, in baza careia au fost prinsi primii infractori in Romania

Prima expertiza, folosita intr-un proces celebru

De la aceasta premisa au plecat si cercetatorii vremurilor trecute, care au descoperit sistemul dactiloscopic, bazat pe identificarea persoanei dupa amprentele digitale, amprente care sunt unice si a caror configuratie este stabilita pe viata.Pana atunci, exista un sistem de identificare antropometric, care se baza doar pe mentiunea ca fiecare fiinta umana difera de ala prin masurile partilor componente ale corpului, respectiv cap, maini, picioare.Primul roman care a realizat sistemul dactiloscopic a fost medicul Mina Minovici, el fiind cel care in 1896 a identificat autorul unui furt dintr-o tipografie pe baza unor urme digitale lasate pe o bucata de hartie dintr-o condica, acolo de unde hotul a sustras o suma de bani.Mina Minovici este si cel care a infiintat scoala romaneasca de antropologie, pentru pregatirea ofiterilor si agentilor de politie. El era la curent cu munca colegilor sai din Europa, devenind astfel adept al dactiloscopiei."Prof. Mina Minovici a fost promotorul, teoreticianul si cel mai competent om de stiinta de la noi, care s-a dedicat studiilor antropometrice si dactiloscopice in scopul promovarii metodelor stiintifice si de identificare a recidivistilor", potrivit dr. Constantin Turai, acesta mentionandu-l pe celebrul medic in lucrarea "Istoricul descoperirii faptuitorului dupa urmele desenelor papilare in Romania".Abia in 1914 s-a realizat si in Romania prima expertiza dactiloscopica intr-un proces celebru al vremurilor. Probele s-au dovedit indubitabile in stabilirea adevaratului vinovat, in conditiile in care anterior judecatorii au dat alta solutie.In acel an, in capitala tarii, la Bucuresti, a avut loc un mare furt de bani si bijuterii din casa unei fuguri emblematice a aristocratiei, Elena retulescu. Din casa ei au disparut 400.000 de lei si bijuterii in valoare de 300.000 de lei, o avere pentru acele vremuri.Pe baza urmelor papilare ridicate de pe seiful unde era tinuta averea politistii au stabilit in expertiza ca amprentele apartin arhitectului Christu Sotiriu, care se angajase sa renoveze imobilul.Dovezile stiintifice nu au fost atunci suficiente sa-i convinga pe judecatori, care l-au achitat pe arhitect, dar in anul 2018 procesul s-a rejudecat iar judecatorii au acceptat ca mijloc de proba expertiza dactiloscopica. Pe baza ei, arhitectul a fost condamnat.Din acel moment, amprenta digitata a devenit mijloc de proba in stabilirea adevarului.Identificarea infractorilor nu mai insemna o povara atat de mare pentru politie, fiind o chestiune de minute in gasirea urmelor.Lucrurile au evoluat in timp, iar in anul 1925 Romania avea deja 300.000 de fise dactiloscopice ale delicventilor recidivisti.Si in ziua de azi, cea mai eficienta proba de identificare criminala este cea bazata pe urmele mainilor, pentru ca duce la o identificare corecta a autorilor, fara teama ca se poate gresi, in conditiile in care nu au fost gasite niciodata doua amprente asemanatoare.