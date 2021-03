Lungmetrajul lui Radu Jude - "Babardeala cu bucluc sau porno balamuc" - a luat Ursul de Aur

Juriul international, alcatuit din sase regizori premiati in trecut cu marele trofeu la Berlinala, intre care Adina Pintilie ("Touch Me Not", 2018), a anuntat vineri castigatorii competitiei, iar trofeele vor fi acordate intr-o gala ce va avea loc in luna iunie a acestui an.Radu Jude a castigat acest premiu la sase ani de cand a primit Ursul de Argint pentru regia "Aferim!".Pentru producatorul Ada Solomon, acesta este al doilea Urs de Aur obtinut de-a lungul carierei, dupa "Pozitia copilului" (2013), regizat de Calin Peter Netzer."Babardeala cu bucluc sau porno balamuc" a fost singurul film romanesc din competitia editiei de anul acesta a festivalului.Filmul analizeaza raporturile dintre individ si societate, avand ca punct de plecare urmarile pe care un clip porno de amatori incarcat de o profesoara de scoala generala pe un site specializat le provoaca in viata acesteia.Din distributie fac parte actorii Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Malai, Nicodim Ungureanu, Alexandru Potocean, Andi Vasluianu, Alex Bogdan, Ilinca Manolache, Dana Voicu, Axinte, Adrian Enache si Ilinca Harnut.Lungmetrajul a fost filmat in 2020, in Bucuresti. Dupa premiera de la Berlin, cineastul a declarat: "Cred cu tarie ca filmul nu este o predica, poate ca ici-colo se simte asa. Cred ca cinema-ul este ceva ce ar trebui sa faca oamenii sa vada mai bine anumite realitati, sa vada anumite legaturi. Am vrut ca filmul asta sa fie foarte local si sunt de parere ca forme de arta precum filmul, literatura ar putea fi locale si pot beneficia de pe urma acestui fapt - cu cat sunt mai locale, cu atat mai universale pot fi".Imaginea este semnata de Marius Panduru, montajul este realizat de Catalin Cristutiu, Dana Bunescu s-a ocupat de sound design, Cristian Niculescu a fost responsabil de scenografie, iar de costume, Ciresica Cuciuc. Producator este Ada Solomon si co-producatori sunt Paul Thiltges, Adrien Chef, Jiři Konecny si Ankica Juric Tilic.Filmul e o productie microFILM in coproductie cu Paul Thiltges Distributions, Endorfilm, Kinorama, realizata cu sprijinul Centrul National al Cinematografiei, Film Fund Luxembourg, Czech Film Fund, Croatian Audiovisual Centre, Artekino International in asociere cu Bord Cadre Films, Sovereign Films.In urma premierei mondiale, care a avut loc pe 2 martie, The Hollywood Reporter a titrat ca filmul este "o usturatoare satira sociala despre sex, minciuni si casete video"."Jude ramane o voce originala indrazneata in cinema-ul european modern, cu lucruri importante de spus si moduri tot mai aventuroase de a le spune... Delicios de nebune".Variety l-a considerat "provocator si profan", "unul dintre primele exemple de opera autentica de autor care au aparut intr-o lume rascolita de Covid-19"."Se simte ca fiind revolutionar. O simpla premisa poate servi ca portal spre o critica sociala profunda, pentru cei dornici sa faca pasul hotarator".Deadline l-a vazut ca pe "un rechizitoriu nimicitor asupra Romaniei moderne". Subliniind umorul negru, filmul "este profund inconfortabil si revelator, stimuleaza gandirea, e jucat bine si isi apara punctul de vedere cu o claritate remarcabila, avand in vedere vibratoarele prezentate".Screen Daily a comentat ca filmul este "o opera indrazneata a agentului provocator Radu Jude". Despre lungmetrajul cineastului, publicatia a scris ca este "cea mai conflictuala lucrare fara remuscari pe care am vazut-o de la Jude si, probabil, de la oricare regizor roman".Regizor si scenarist, Radu Jude a castigat cu lungmetrajul sau de debut - "Cea mai fericita fata din lume"- premiul CICAE, la Berlinala 2009. In 2012, el a regizat lungmetrajul "Toata lumea din familia noastra", prezentat in premiera mondiala in sectiunea Forum de la Berlinala. Pelicula "Aferim!" (2015) i-a adus Ursul de Argint pentru cea mai buna regie. Ea a fost urmata de "Inimi cicatrizate" (2016), care a fost recompensata cu doua premii la Locarno IFF si pentru care Radu Jude a primit trofeul pentru regie la Festivalul Mar del Plata, de documentarul "Tara moarta" (2017) si de lungmetrajul "Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari" (2018), primul film romanesc premiat cu Globul de Cristal la Festivalul de la Karlovy Vary. Anul trecut, Radu Jude a fost prezent la Berlinala cu doua lungmetraje: "Tipografic majuscul"si "Iesirea trenurilor din gara". Ambele filme au fost proiectate in sectiunea Forum a festivalului.