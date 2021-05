Bautura alcoolica fabricata din mere crescute langa fosta centrala nucleara de la Cernobil, confiscata de autoritati

Chernobyl Spirit Company a spus ca 1.500 de sticle de Atomik au fost confiscate pe 19 martie si duse la Procuratura din Kiev. Ofiterii au luat incarcatura dintr-un camion al distileriei din Carpati.Bautura spirtoasa, spun producatorii, este primul produs de consum de la Cernobil realizat dupa dezastrul nuclear din 1986.Ei asteapta acum rezultatul anchetei serviciilor de securitate ucrainene si spun ca nu stiu de ce incarcatura, care avea destinatia Marea Britanie, a fost confiscata."Pare ca ne acuza ca folosim timbre de accize ucrainene false", a explicat profesorul Jim Smith, cercetator care a petrecut mai multi ani studiind zona interzisa inainte de a pune bazele Chernobyl Spirit Company cu cativa ucraineni. "Asta nu are sens, pentru ca sticlele sunt pentru Marea Britanie si sunt in mod evident etichetate cu timbre de accize britanice valide".Intreprinderea care produce Atomik este condusa de oameni de stiinta care lucreaza in zona interzisa de 4.000 de kilometri patrati de la Cernobil - zona abandonata dupa 1986. Studiile lor au cuprins dezvoltarea de culturi experimentale pentru a afla daca cerealele si altele crescute in zona pot fi folosite pentru produse care sa fie sigure in vederea consumului.Parte din motivul producerii acestei bauturi alcoolice a fost sa demonstreze cum pamantul din zona interzisa poate fi refolosit in productie. Cercetatorii spun ca asta ar putea permite comunitatilor de aici sa cultive si sa vanda produse, ceea ce acum este ilegal pe "terenul contaminat", asa cum e descris oficial."Cand am gustat prima vodca martini Atomik in 2019, profesorul Smith, titular la Portsmouth University, a explicat ca nu este mai radioactiva decat oricare alta vodca", scrie BBC.Smith si colegii lui au corectat reteta de atunci pentru a face o bautura spirtoasa pe baza de mere. Acele mere au fost crescute in districtul Narodichi, aflat in imediata apropiere a zonei interzise, unde agricultura si dezvoltarea sunt inca restrictionate.Compania planuieste sa foloseasca o parte din profit pentru a ajuta comunitatile din Ucraina - inclusiv din Narodichi - care sunt in continuare afectate de impactul asupra economiei pe care il are dezastrul nuclear.Procuratura din Kiev nu a comentat inca legat de acest subiect.