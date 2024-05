Boli care au trecut de la animale la oameni si invers

Bacteriile si virusurile care pot fi mortale pentru o anume fiinta pot evolua rapid pentru a infecta un alt tip de fiinta. Gripa porcina este cel mai recent exemplu, insa mai sunt si alte boli care s-au transmis in timp de la animale la oameni si invers.

Bolile care trec de la animale la oameni se numesc zoonoze. Exista mai mult de trei duzini de astfel de afectiuni, care pot fi luate prin simpla atingere, si peste patru duzini care pot fi transmise in urma unei muscaturi. Iar in ceea ce priveste bolile care pot ajunge de la oameni la animale, acest lucru este posibil indeosebi prin activitatea numita ecoturism.

Conform Live Science, iata cateva dintre bolile care au trecut de la o specie la alta.

1. Paduchi pubieni, de la gorile la oameni

Oamenii au luat astfel de paduchi de la gorile, acum aproximativ trei milioane de ani. In 2007 cercetatorii au ajuns la concluzia ca acest lucru a fost posibil nu doar pentru ca oamenii au dormit cu gorilele sau in culcusurile lor, dar si pentru ca au mancat aceste animale. Oamenii insa sunt singurele primate care pot avea si paduchi pubieni si paduchi de cap.

2. Virusuri umane care au ucis cimpanzei

Ecoturismul a contribuit in timp la declansarea unor epidemii de boli respiratorii printre cimpanzeii africani. Virusul Respirator Sincitial (VRS) si metapneumovirusul pot inca ucide copii in tarile in curs de dezvoltare.

Si, desi aproape toti oamenii care au avut contact cu acesti germeni au dezvoltat anticorpi naturali care sa lupte cu acestia lor, printre cimpanzei au facut adevarate ravagii, ucigand intreaga populatie de cimpanzei din Africa de Vest intre 1999 si 2006.

3. Poliomielita si antrax

Studierea populatiilor de animale salbatice poate fi foarte dificila, insa mai multi cercetatori sugereaza ca cimpanzeii dintr-un parc national din Tanzania au luat poliomielita de la oameni.

In plus, gorilele si cimpanzeii din Africa de Vest au fost ucisi de epidemii de antrax, care ar fi putut izbucni fie de la turmele de vite ingrijite de oameni, fie de la focare de antrax existente in paduri.

4. Ebola

Aceasta boala reprezinta o amenintare pentru gorilele si cimpanzeii din Africa Centrala si s-ar fi putut raspandi initial la oameni de la persoanele care au consumat animale infectate.

Acum, virusul este transmisibil de la om la om, prin contact cu sangele sau fluidele corpului unei persoane infectate, si a ucis cel putin cateva sute de oameni la fiecare epidemie izbucnita din 1970 incoace.

Cercetatorii sunt de parere ca boala inspaimantatoare, care este inca invaluita in mister in multe privinte, este purtata de catre lilieci, deoarece acestia nu mor cand sunt infectati cu ea.

5. Ulcer, de la oameni la feline

Acum mii de ani, felinele precum leii si tigrii au contractat de la oameni o bacterie cauzatoare de ulcer, numita Helicobacter pylori, si care mai persista si astazi la unele animale care fac parte din aceasta familie.

6. Parazitul Toxoplasma gondii

Acest parazit infecteaza creierele a mai mult de jumatate din populatia umana, despre el crezandu-se ca mareste riscul de nevroza si ca poate contribui la aparitia schizofreniei.

Toxoplasma gondii se poate lua de la pisici, dar si de la alte mamifere, in special prin contactul cu fecalele acestora sau cu urme de fecale (zarzavaturi contaminate spre exemplu). La inceput, simptomele la oameni sunt asemanatoare cu cele ale unei gripe.

7. HIV/SIDA

Virusul HIV, care provoaca SIDA, a aparut intai la cimpanezi si alte primate, iar la oameni s-ar fi instalat pentru prima data cu cel putin un secol in urma. Acesta distruge sistemul imunitar, lasand cale libera unor infectii mortale sau unor tipuri de cancer (tuberculoza spre exemplu ucide anual aproape un sfert de milion de persoane infectate cu HIV).

La sfarsitul lui 2007 aproximativ 33 de milioane de oameni din intreaga lume aveau HIV si circa doua milioane au murit in acel an (inclusiv 270.000 de copii).

8. Boli transmise prin muscaturi si intepaturi

Mai multe boli zoonotice, cauzate de intepaturi sau muscaturi, ucid sute de mii de oameni anual. Cea mai periculoasa este malaria (transmisa de la tantari), care afecteaza 350 de milioane de oameni din lume sau chiar mai mult, in fiecare an, peste un milion dintre acestia decedand (cei mai multi sunt copii din Africa).

De asemenea, si febra dengue este transmisa tot de tantari si afecteaza aproximativ 50 de milioane de oameni anual, pentru 2,5% dintre acestia fiind fatala.

Iar problema este in crestere, bolile transmise de insecte, care sunt in numar destul de mare, devenind din ce in ce mai frecvente si mai virulente, specialistii fiind de parere ca si incalzirea globala reprezinta un factor care inrautateste lucrurile.

9. Ciuma bubonica

In secolul XIV, ciuma bubonica a facut ravagii in Europa si Asia. Circa 75 de milioane de oameni au murit, in dureri ingrozitoare, boala fiind una purtata initial de rozatoare si chiar pisici, iar ulterior putandu-se transmite de la om la om.

