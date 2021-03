VIDEO Cum arata cea mai "tunata" caruta din Romania. Proprietar: "Toata lumea ramane uimita, trec masinile si claxoneaza, altii opresc si merg in paralel ca sa il filmeze cu telefoanele"

Doina, "calul putere" al carutei tunate

Accidente din cauza carutelor "invizibile" pe timp de noapte

Proprietarul carutei, Nicu Taru, a fost sofer de autobuz, acum este pensionar si carutas de fite. El si-a dotat atelajul cu topuri, lumini de semnalizare, claxon si aparat de radio, toate alimentate de la un acumulator auto. Scaunele sunt si ele confortabile, exact ca intr-un microbuz, de unde au si fost luate."Toata lumea ramane uimita, trec masinile si claxoneaza, altii opresc si merg in paralel ca sa il filmeze cu telefoanele, il intreaba cine a facut-o. Copiii din familie abia asteapta sa fie plimbati de bunicul", spune Georgica Ene, nepotul carutasului vedeta.Caruta are doar un cal putere, insa nu unul oarecare, se mandreste proprietarul ei. Iapa Doina beneficiaza si ea de hamuri speciale, cumparate de la curelari renumiti in breasla, pentru ca altfel caruta nu ar mai fi una de fite, care sa atraga privirile."Cand ies pe strada, toti sunt cu ochii pe mine pentru ca nu are nimeni pe aici asemenea caruta. Am fost sofer de meserie si am ramas cu pasiunea asta si dupa pensionare", spune Nicu Taru.Proprietarul carutei de lux are 70 de ani si locuieste in Padina, comuna de la granita cu Ialomita, unde caii sunt nelipsiti din gospodarii. Nicu Taru a fost sofer de autobuz, iar dupa iesirea la pensie isi dedica tot timpul pasiunii pentru vehiculul sau cu tractiune animala."In fiecare luna investesc. Eu am opt milioane pensie si pe toti ii bag in caruta. Iau vopsele, unsoare, rulmenti, pentru ca trebuie sa mearga usor. O imping cu o mana, asa de bine merge si nu simte nici calul ca trage de ea", ne spune carutasul din Padina.Nea Nicu Taru este atat de atasat de caruta sa, incat spune ca nu ar vinde-o nici pe mii de euro, daca i-ar oferi careva. Iapa Doina, inhamata la caruta de lux, il ajuta pe buzoian sa care cerealele de la camp sau sa mearga la rudele din alte comune, unele aflate la peste 50 de kilometri departare.Aceasta caruta este vizibila atat ziua cat si noaptea, insa sunt foarte multe accidente din cauza acestor atelaje nesemnalizate corespunzator. Luna trecuta, pe paginile de socializare au aparut imagini cu un accident evitat in ultimul moment de un sofer. iar in luna decembrie un tanar de 17 ani a murit dupa ce atelajul in care se afla a fost lovit de o masina.