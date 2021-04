Un cascador a escaladat una dintre cele mai inalte cladiri din Europa fara echipament de protectie. Risca sa fie amendat

Numerosi pietoni din metropola spaniola au asistat la momentele in care cascadorul britanic George King, in varsta de 21 de ani, a escaladat fatada acestei cladiri din Barcelona, inalta de 116 metri, urcand pana in varful ei.Dupa ce a coborat in strada, cascadorul britanic a fost arestat de Mossos d'Esquadra, Politia regionala din Catalonia, si risca sa fie amendat.George King a escaladat celebrul hotel din Barcelona in aproximativ 20 de minute.El a devenit cunoscut in 2019, dupa ce a escaladat The Shard, un zgarie-nori din Londra inalt de 310 metri, fara echipamente de siguranta. The Shard este cea mai inalta cladire-turn din Marea Britanie.Acea performanta i-a adus o pedeapsa de sase luni de inchisoare intr-un centru dedicat tinerilor infractori, pentru incalcarea unei interdictii civile solicitate de proprietarii cladirii.George King, nascut in Oxford, Anglia, strabate in aceasta perioada Europa calatorind intr-o camioneta. El a escaladat si Turnul Glories, un alt zgarie-nori din Barcelona, cunoscut in trecut sub denumirea de Turnul Agbar si care are o inaltime de 144 de metri.