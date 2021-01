Case la 1 euro in Italia si bonus 25.000 euro pentru renovare

Cel mai recent este Troina, un sat sicilian medieval in care autoritatile locale merg chiar mai departe si contribuie la renovarea caselor. Aproximativ 30 de case urmeaza sa fie scoase la licitatie pentru 1 euro pana la sfarsitul lunii ianuarie, iar alte 100 sunt in curs de evaluare pentru a fi incluse in proiect.Conform lonelyplanet.com cumparatorii trebuie sa detina un depozit rambursabil de 5000 EUR si sa se angajeze sa inceapa lucrarile de renovare in termen de doi ani. Troina va oferi plati de pana la 25.000 de euro pentru a ajuta noii proprietari sa transforme casele parasite in proprietati locuibile, ceea ce va transforma radical centrul vechi al orasului. Noii rezidenti nu vor trebui sa plateasca nici taxe de proprietate si nici servicii de oras, timp de trei ani. Daca nu va tenteaza ideeea de a renova o casuta veche, ei bine, Troina vinde si proprietati complet renovate, cu reduceri substantiale, de pana la 8000 Euro.Troina, la fel ca multe alte orasele din program, se afla sub presiune demografica, deoarece oamenii pleaca in orasele mari, probabil pentru locuri de munca mai bune. Localitatea a fost odata capitala Siciliei, iar in 2019 a fost numit oficial ca unul dintre cele mai frumoase orase din Italia.Este un sat a carui faima a crescut si mai mult pentru deschiderea sa, dupa ce a lansat recent o campanie de turism LGBT, care promoveaza noi forme de ospitalitate fara discriminare. De asemenea, e un loc minunat pentru pasionatii de drumetii in aer liber, deoarece este situat in Nebrodi, cel mai mare parc national din Sicilia si o zona de o frumusete naturala remarcabila, cu paduri, lacuri, plantatii de portocali si maslini si vedere la Muntele Etna.