Atentie la etichetele produselor traditionale de Paste cumparate din supermarket. Ce poate contine traditionalul drob de miel

Asociatia Pro Consumatori arata ce mai contine drobul de miel pe langa ingredientele traditionale.Astfel, gasim pe piata drob de miel cu opt aditivi alimentari. Expertii APC au identificat in marile magazine nu mai putin de sase marci de drob de miel.In cazul unuia dintre preparate au ajuns la urmatoarele concluzii:"in compozitia acestui preparat au fost identificate ingrediente nespecifice acestuia cum ar fi: faina de grau, fibre si proteine din soia, proteine de mazare, proteina animala de porc, amidon, ulei de palmier, trifosfati, guma guar, guma konjac, guma xantan, monoglutamat de amoniu, acid ascorbic, eritorbat de sodiu, acid carminic, carbonati de sodiu, zaharuri (maltodextrina, dextroza)", a aratat Asociatia ProConsumatori Expertii au descoperit pe etichete ca unul din doua produse contine faina de grau."Drobul de miel este un preparat alimentar nelipsit de pe masa de Paste, foarte usor de preparat, fapt pentru care recomand realizarea acestuia in casa.Din pacate, varianta industriala a acestui produs alimentar contine o incarcatura chimica ridicata, care la unele marci ajunge pana la 8 aditivi alimentari, iar unele ingrediente din compozitia acestui produs nu au nimic in comun cu reteta traditionala bazata pe organe de miel, prapur de miel, oua, verdeturi (ceapa verde, usturoi verde, marar si patrunjel), ulei de floarea soarelui, piper si sare.Le recomand consumatorilor sa nu se lase indusi in eroare de pretul mic si ambalajul atragator al drobului de miel din magazine, sa citeasca eticheta si sa cumpere numai acele marci care respecta reteta traditionala", a afirmat Conf. univ. dr. Costel Stanciu, Presedinte Asociatia Pro Consumatori.