Cea mai tanara laureata a premiului Nobel pentru Pace va aparea pe coperta revistei Vogue

Este ceea ce a confirmat marti legendara revista de moda care va publica si un interviu cu Malala, rezidenta in Marea Britanie din 2012 dupa ce a fost victima unui atentat al talibanilor in tara sa natala pentru campania ei in favoarea drepturilor fetelor la educatie dupa ce acestora li s-a interzis accesul in scoli.In Marea Britanie, Malala s-a recuperat dupa acest atac, si-a incheiat studiile secundare si a absolvit cu brio facultatea de Filosofie, Politic si Economie la prestigioasa Universitate Oxford. Tanara a marturisit totusi ca nu stie ce sa faca mai departe in viata.Desi a publicat in 2013 cartea autobiografica "I Am Malala", cu ajutorul Malala Fund, o fundatie pentru promovarea educatiei in randul fetelor si a stat la masa cu presedinti si sefi de guvern, ea a marturisit ca ii place sa petreaca ore intregi pe retelele de socializare jucand "Among Us" si ca planuieste sa isi ia un an sabatic pentru a putea calatori inainte de a cauta un loc de munca.Ea a insistat ca este o fata ca oarecare alta si ca nici macar nu a mentionat ca a castigat un premiu Nobel cand a contactat Universitatea Oxford pentru admitere, deoarece "se simtea rusinata".In interviul acordat revistei Vogue, Malala recunoaste ca televiziunea este "marea ei dragoste" si ca de la 11 ani a inceput sa scrie un blog pentru BBC sub pseudonimul Gul Makai despre viata sub regimul talibanilor.Acum, urmand exemplul ducilor de Sussex si sotilor Obama, tanara vrea sa realizeze propriul ei program pentru a interconecta cu publicul."Vreau ca acest program sa fie distractiv (...) Sa rad impreuna cu invitatii mei", a povestit Malala, care in martie s-a asociat cu Apple TV+ pentru a realiza acest proiect pe care preconizeaza sa-l lanseze anul viitor.De fapt, directorul executiv al Apple, Tim Cook, a dat asigurari ca "nu mai exista nimeni ca Malala", o tanara care a suferit, a cunoscut succesul, dar a ramas la fel de modesta si cu picioarele pe pamant