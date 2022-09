Cele mai grave zece atacuri ale rechinilor

Rechinii se numara printre cele mai de temut animale, starnind pana acum interesul multor biologi, care vor sa descopere motivele pentru care acestia ataca oameni.

Potrivit Telegraph, iata zece dintre cele mai grave atacuri ale rechinilor din intreaga lume.

1. USS Indianapolis

In iulie 1945, peste 900 de oameni au fost aruncati in apele pline de rechini ale Pacificului, dupa ce nava in care se aflau, USS Indianapolis, a fost rupta in doua de torpilele japonezilor. Dupa ce salvatorii au ajuns in zona, patru zile mai tarziu, au fost gasiti 579 de oameni morti, iar dintre acestia multi erau facuti bucati de rechini.

Woody James, unul dintre cei 316 de supravietuitori, a declarat ulterior: "Rechinii erau peste tot, sute... Era liniste, dar din cand in cand auzeai cate un tipat si atunci stiai ca inca o persoana a fost insfacata de un rechin".

2. Golful Peake, Australia

In 1985, Shirley Ann Durdin, in varsta de 33 de ani, facea scufundari pentru a cauta scoici, in Golful Peake din Australia, cand a fost atacata de un rechin din specia Marele Alb, despre care martorii au spus ca ar fi avut circa 6 metri lungime.

Rechinul a rupt practic trupul femeii in doua, sub ochii ingroziti ai sotului si ai celor patru copii ai lor. Pana cand au ajuns salvatorii, in apa nu mai ramasese decat trunchiul ei decapitat, iar in cateva momente rechinii s-au intors si au devorat si ultima parte din corp.

3. Coasta din New Jersey

In timpul unui val de caldura din 1916, patru oameni au fost ucisi de rechini pe coasta din New Jersey, SUA. Prima victima, Charles Vansant, in varsta de 25 de ani, a sangerat pana cand a murit dupa ce un rechin i-a smuls carnea de pe o coapsa, in timp ce inota.

Cinci zile mai tarziu, Charles Bruder, in varsta de 27 de ani, a murit dupa ce un rechin i-a sfasiat abdomenul, iar celelalte doua atacuri au avut loc sase zile mai tarziu, pe 12 iulie: Lester Stillwell, de 12 ani, a fost tras sub apa de rechini dupa ce a agitat suprafata acesteia in timp ce se balacea cu prietenii, iar Stanley Fisher, 24 de ani, a sarit in apa ca sa-l caute pe Stillwell, dar a fost atacat si el si a sangerat pana cand a murit. Trupul mutilat al baiatului de 12 ani a fost gasit doua zile mai tarziu.

4. La Jolla, California

In iunie 1959, Robert Pamperin facea scufundari pentru a prinde melci de mare in golfuletul La Jolla din California, cand amicul lui, Gerald Lehrer, l-a auzit strigand dupa ajutor. Cand s-a uitat in jur, Lehrer l-a vazut pe Pamperin fara masca si disparand in apa care devenise deja rosiatica. Ulterior l-a vazut pe prietenul lui tras spre fundul oceanului de un rechin cu o lungime de circa 7 metri lungime. Paza de Coasta a mai gasit doar o inotatoare din costumul de scafandru al lui Pamperin.

5. Coasta dinspre Pacific a Statelor Unite

In 1984, in doar 15 zile, pe coasta dinspre Oaceanul Pacific a Statelor Unite ale Americii au avut loc patru atacuri ale rechinilor. Unul dintre ele l-a vizat pe Omar Conger, in varsta de 28 de ani. Acesta se odihnea putin dupa o scufundare, cand prietenul lui, Chris Rehm, a vazut un rechin inotand in spatele acestuia. "L-a apucat din spate si, in timp ce il scutura violent l-a tras sub apa", a declarat ulterior Rehm.

Rechinul l-a eliberat totusi pe Conger, timp in care Rehm a incercat sa il duca la mal, dar Conger era grav ranit si a murit in apa.

6. California

In 1952, Barry Wilson avea 17 ani si inota intr-o zona a tarmului Californiei cand a fost tras sub apa de un rechin. A reusit sa iasa la suprafata cateva secunde mai tarziu si sa strige dupa ajutor, insa, desi cinci prieteni de-ai lui au incercat timp de 30 de minute sa il duca la tarm pe o placa de surf, acesta a murit din cauza sangerarii, inainte sa ajunga la mal.

7. Australia

In 1974, un rechin i-a smuls piciorul drept lui Terrence Manuel, in timp ce incerca sa urce in barca in care se afla prietenul lui, John Talbot. Manuel, in varsta de 26 de ani, cauta melci de mare cand a iesit brusc la suprafata si a strigat ca este un rechin in apa. Talbot s-a grabit atunci sa isi salveze prietenul, in incercarea de a preveni un atac, dar nu a mai reusit.

8. California

Cliff Zimmerman facea scufundari alaturi de amicul lui, Randall Fry, in largul coastei Californiei, in 2004, cand a simtit apa miscandu-se ca si cum o barca ar fi fost in apropiere. S-a intors putin pentru a-l cauta pe prietenul lui, dar nu a vazut decat apa devenind rosiatica, dupa care a inotat cat a putut de repede spre mal. Corpul si capul lui Zimmerman au fost gasite separat, a doua zi.

9. Australia

In 1953, Rodney Fox, in varsta de 13 ani, din Australia, isi apara titlul de campion la pescuit cu sulita, cand un rechin din specia Marele Alb l-a apucat de mijloc si l-a tras in apa cu capul in jos.

Pradatorul l-a eliberat dupa ce Fox l-a lovit in ochi, dar s-a intors repede si l-a atacat din nou. Fox a scapat si de data aceasta, rechinul s-a intors apoi si a treia oara si l-a dus spre fundul oceanului, dar l-a eliberat din nou. A fost salvat de o barca din apropiere, fiind dus la spital. A supravietuit in urma unei operatii de 4 ore, in care s-a ales cu 360 de copci, desi a fost dus la spital cu coastele, plamanii si stomacul expuse.

10. Cuba

Brook Watson este prima victima inregistrata a unui atac de rechin. In 1749, negustorul britanic Watson inota in portul din Havana cand un rechin l-a atacat, a fugit, dupa care s-a intors pentru a-l ataca din nou. Din fericire, Watson a scapat dupa ce colegii lui l-au tras din apa, ramanand "doar" cu un picior amputat.