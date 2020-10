Viata putin cunoscuta a Sfantului Dimitrie, sarbatorit in 26 octombrie. Traditii si obiceiuri: ziua in care aflam cum va fi iarna

Viata Sfantului Dimitrie

Traditii si obiceiuri

Sfantul Dimitrie a trait in timpul domniei imparatilor Diocletian (284-305) si Maximilian Galeriu (286-305) si a fost botezat in secret din cauza prigoanelor contra crestinilor. Dupa moartea tatalui sau, a fost ales dregator al cetatii Tesalonic de catre imparatul Maximilian. Cu toate acestea, a refuzat sa aduca jertfa zeilor, astfel ca a fost inchis in temnita, potrivit crestinordodox.ro In acele vremuri, existau jocurile in cinstea imparatului, in care gladiatorul Lie se lupta cu crestinii, pe care ii omora cu sulita. Un tanar, pe nume Nestor, ii cere binecuvantarea Sfantului Dimitrie sa lupte cu temutul gladioator si, astfel, reuseste sa il doboare.Imparatul, afland intreaga poveste, porunceste ca Sfantul Dimitrie sa fie strapuns cu sulita, iar lui Nestor sa i se taie capul.Trupul sau a fost inmormantat de crestini, loc in care a fost ridicata o biserica care exista si in zilele noastre. Se spune ca din mormant iesea mir, care vindeca bolile, motiv pentru care Sfantul Dimitrie este numit si Izvoratorul de Mir. Moastele se afla astazi in biserica sa din Tesalonic, Grecia.Cea mai cunoscuta minune a Sfantului Dimitrie a fost cea savarsita cu Marian, guvernatorul orasului Tesalonic. Acesta era un crestin care a paralizat si care a aflat ca Sfantul Dimitrie l-ar putea vindeca. Astfel, Marian a ajuns in biserica sfantului din cetate, unde, dupa rugaciuni intense, s-a insanatosit in mod miraculos.Potrivit credintei populare, anul este impartit in doua anotimpuri, vara si iarna. Sfantul Gheorghe este cel care "incuie" iarna si infrunzeste natura, iar Sfantul Dimitrie desfrunzeste codrul si usuca plantele. In plus, se considera ca in 26 octombrie, caldura intra in pamant, iar gerul isi arata coltii. Daca este luna plina si senin, iarna va fi buna, dar daca nu este luna plina, daca cerul este plin de nori, sau daca ploua, este semn ca iarna va fi grea si zapezile mari.In ajunul sarbatorii, se aprind focuri peste care copiii sar, ca sa fie sanatosi tot anul.De Sfantul Dimitrie nu ai voie sa folosesti piaptanul ca sa nu atragi necazuri si primejdii.In Bucovina, traditia spune ca cine seamana usturoiul dupa aceasta sarbatoare, va avea parte de paguba in anul urmator. In plus, oamenii ar trebui sa isi plateasca datoriile inainte de sarbatoare.Femeile trebuie sa imparta copiilor fructe uscate, covrigi, mere si nuci. In anumite zone ale tarii, se impart coliva si grau fiert in lapte pentru sufletele celor morti.De Sfantul Dimitrie, se taie coama cailor care au pana in trei ani, astfel incat sa creasca bogata si lunga.