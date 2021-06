Cine sunt finalistii Chefi la cutite care se lupta pentru un premiu in valoare de 30.000 de euro

Au gatit in prima semifinala

Sorin Bontea a stabilit clasamentul final

Castigatorul emisiunii culinare de la Antena 1 va fi aflat in curand, dupa ce 9 semifinalisti au luptat pentru a ajunge in finala Chefi la cutite 2021.Ei au avut de parcurs doua probe pana acum, iar in seara aceasta mai au la dispozitie inca o sansa.Cei 9 participanti ai renumitului show au gatit in prima semifinala , ce s-a desfasurat luni, 14 iunie, un preparat special care sa le aminteasca de gustul de acasa, in timp ce a doua proba a fost bazata pe ciocolata, si nu oricum, ci fine dining.Alexandru Baditoaia, cutitul de aur al lui chef Scarlatescu, Valentina Ionita si Narcisa Birjaru din echipa mov, Stefan Borleanu, cutitul de aur al lui chef Dumitrescu, Catalin Amarandei, Keed si Florin Revesz din echipa albastra, dar si Elena Matei si Rikito Watanabe din echipa verde au dat totul in timpul probelor.Dupa o proba care le-a pus la bataie toate atuurile si indemanarea , juratii de la Antena 1 au ales. Clasamentul final din sezonul cu numarul 9 al emisiunii culinare a fost stabilit chiar de chef Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu si Florin Dumitrescu.Concurentii care au ajuns in marea finala de la Chefi la cutite 2021, in lupta pentru premiul de 30.000 de euro, vor trebui sa dea totul miercuri, 16 iunie, cand va fi ales marele castigator.