3.000 de euro recompensă pentru o cioară pierdută în Târgu-Jiu. "Are aripa dreaptă lăsată și vorbește" VIDEO

Simona şi Miti Modoran o caută cu disperare și au împânzit orașul cu afișe.”Cel mai probabil s-a speriat foarte tare. Sigur a fost un zgomot puternic care l-a speriat,încât şi-a luat zborul. Niciodată nu încercat să zboare sau să fugă de noi. Îl aveam mereu liber”, povestește Simona Modoran.Cronco este cunoscut în mediul online, datorită unui viral în care vorbește.Cuplul a organizat și un eveniment pe Facebook , în care face apel la cei dornici să ajute."Avem nevoie de ajutor, căutăm în continuu cea mai iubită și răsfățată pasăre (cioara Cronco) pe care o avem în grijă de doi ani de zile, precizez că a zburat ieri in jur de ora 13:00 zona Primăverii, încă de mic are o problemă la aripa dreaptă și nu se poate înălța foarte mult.Cel mai probabil, a zburat cu un grup de ciori și este posibil să fie prin orice zonă a orașului, printr-un pom, dezorientat, așteptând să îl găsim. Avem nevoie de persoane care să îl strige în diferite zone pe unde stau ciorile de obicei. În principiu, se poate deosebi de celelalte ciori, prin faptul că poate să spună expresia,, Să mă bată mama" și alte sunete puțin mai diferite. Vom recompensa toți participanții!!", scrie în descrierea evenimentului.”Ne gândim să oferim o recompensă destul de frumuşică persoanelor care chiar ne-ar ajuta să-l găsim cu informaţii reale, nu doar cu o poză. Am dori să oferim cel puţin trei mii de euro”, spune Simona.”Suntem extrem de atașați de el. A fost și este ca un copil pentru noi. Suntem deprimați,parcă lipsește ceva din noi”, mărturisește tânăra.Cronco a fost găsită în urmă cu aproape 3 ani în Parcul Central din Târgu Jiu , rănită la o aripă, de atunci, este în grija cuplului.Acum câteva săptămâni, un alt cuplu anunța pierderea unui pui de cioară , în timpul vacanței de la mare, în care acesta îi însoțea.