Crinii de desert sunt o aparitie destul de rara in Namib. Florile acestora, in forma de palnie, dureaza doar sase sau sapte zile inainte de a-si schimba culoarea de la roz la alb si apoi se ofilesc.Fenomenul aparitiei in desert a acestor crini are loc o data la cativa ani, scrie Digi 24.