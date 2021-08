Sunt sârbii altfel? Poate și pentru că acolo haiducii au devenit regi!

Polonia

Cuvântul hajduk a fost inițial un termen colocvial pentru un stil de soldat pedestru, maghiar sau turco-balcanic în inspirație, care a format coloana vertebrală a brațului de infanterie polonez din anii 1570 și până în anii 1630. Neobișnuit pentru această perioadă, hajduk-ii polonezo-lituanieni purtau uniforme, de obicei din țesătură de lână gri-albastră, cu guler și manșete roșii.În 1604-1606, István Bocskay, Domnul Biharului, a condus o insurecție împotriva împăratului habsburgic, a cărui armată ocupase recent Transilvania și începuse o domnie a terorii. Cea mai mare parte a armatei lui Bocskay era compusă din iobagi care fie fugiseră din război, iar Habsburgii se îndreptau spre convertirea catolică, fie fusese eliberati din armata imperială. Acești țărani, soldați independenți, erau cunoscuți sub numele de hajduk.Miliția Serbiei (1718–39)Sârbii au înființat o armată de Hajduk-i care îi sprijiea pe austrieci. Armata a fost împărțită în 18 companii, în patru grupuri.(creată cu sponsorizarea Papei și incluzând Austria, Polonia și Veneția) cele trei puteri, ca mijloace în strategia de divizare și cucerire, au incitat inclusiv pe sârbi să se revolte împotriva autorităților otomane și, curând, răscoalele și terorismul s-au răspândit în Balcanii de Vest: din Muntenegru și Coasta Dalmației până în bazinul Dunării și Serbia Veche (Macedonia, Raška, Kosovo și Metohija).Parte din sârbii revoltați au format Miliția sârbă care a devenit o unitate militară a armatei habsburg-austriece formată din sârbi, care a existat în perioada 1686–1704.Comandamentul suprem habsburgic a planificat activități ofensive împotriva otomanilor, bazându-se puternic pe soldații sârbi ai miliției sârbe și pe rebeli sârbi din Balcani. În 1689, Ludwig Wilhelm, Margrave de Baden-Baden a fost numit comandant șef al armatei imperiale în invazia pe teritoriul Serbiei actuale. Înainte de invazie, Ludwig Wilhelm a recrutat rebeli sârbi de pe tot teritoriul Serbiei actuale, ale căror unități de infanterie erau numite hajduks, în timp ce unitățile de cavalerie ale rebelilor sârbi erau numite husari sârbi.La 29 august 1689, Miliția sârbă sub comanda lui Pavle Nestorović, ca unitate de avangardă a armatei habsburgice, a fost victorioasă împotriva unei unități de avangardă a armatei otomane în timpul bătăliei de la Batočina. La 4 octombrie 1689, Nestorović a fost numit în funcția de comandant al tuturor unităților miliției sârbe din Serbia.Jovan Monasterlija, care a fost numit căpitan al Miliției Sârbe în 1690, a recrutat sârbi în unitățile sale în vara anului 1690, la granița sudică a Imperiului Austriac. În timpul bătăliei de la Slankamen din 19 august 1691, miliția sârbă cu 10.000 de sârbi sub comanda lui Jovan Monasterlija a participat la victoria importantă asupra forțelor otomane. Când forțele austriece sprijinite de miliția sârbă au capturat Oradea de la otomani în primăvara anului 1692, sediul sediului central al miliției sârbe a devenit Baja. Ca recompensă pentru rolul important pe care l-a jucat în timpul bătăliei de la Zenta, Jovan Tekelija a fost numit căpitan al miliției sârbe la Arad în 1698.Imperiul austriac a avut intențiile de a reduce puterea și importanța Miliției sârbe și a liderilor săi militari și religioși, împărțind-o în unități mai mici și trimițându-le în diferite părți îndepărtate ale Imperiului. Rangul lui Monasterlija a fost schimbat din vice-voievod sârb și șef al națiunii sârbe în oborcaptan rasasc. Din cauza amenințării otomane constante, astfel de planuri de împrăștiere nu au fost niciodată implementate pe deplin.După ce monarhia habsburgică a semnat Tratatul de la Karlowitz în 1699, sârbii care au stabilit frontiera militară au început să-și piardă speranța de a recuceri Serbia de la otomani și de a se întoarce la casele lor pe care le-au părăsit în timpul Marii Migrații Sârbe. Întrucât au fost supuși unor încercări continue ale autorităților austriece de a se catoliciza sau de a le elimina privilegiile, inclusiv drepturile lor de a deține teren arabil, membrii Miliției Sârbe au început să ia în considerare migrația către Imperiul Rus.În 1704, miliția sârbă a lui Monasterlija a fost învinsă în lupta cu rebelii lui Rákóczi lângă Baja și mulți sârbi au fugit din oraș. Miliția sârbă a avut un rol important în lupta împotriva rebelilor lui Rákóczi. Guvernul austriac a susținut poziția privilegiată a miliției sârbe, pe care o percepea ca fiind o contrapondere la aspirațiile separatiste ale oficialilor maghiari și forței militare bine instruite și ieftine, care puteau fi folosite pentru a lupta împotriva otomanilor sau a altor inamici. Din aceleași motive, oficialii maghiari au avut o relație ostilă față de Miliția Sârbă.Cu toate acestea, când austriecii au început să se retragă din regiunea otomană, au invitat oamenii loiali austrieci să vină cu ei în nord în teritoriile maghiare. Având de ales între represalile otomane și a locui într-un stat creștin, sârbii și-au abandonat gospodăriile și s-au îndreptat spre nord conduși de patriarhul Arsenije Čarnojević., când teritoriile de la Dalmația, Bosnia și Herțegovina, de la Belgrad și până la bazinul Dunării au devenit câmpul de luptă pentru un nou război austro-otoman lansat de prințul Eugen de Savoia. Unii sârbi s-au alăturat încă o dată Austriei. După ce a fost semnat un tratat de pace în Požarevac, otomanii și-au pierdut toate bunurile din bazinul Dunării, precum și din nordul Serbiei și din nordul Bosniei de astăzi, din părți ale Dalmației și din Peloponez.(1718–39) și au numit primul cadru de comandă al Miliției Naționale Sârbe.Administrație militară• 1717-20 Graf OdvijerGuvernatori civili:• 1720-33 Feldmarschall Karl Alexander, Herzog von Württembergwith•1733–36 General (Graf) Maruli•1736–39 Feldmarschall (Graf) de WallisÎn timpul războiului austro-rus-turc (1735–39), Austria a organizat o armată populară în Serbia ocupată, numită miliție populară sau hajduci, care au fost recrutați din locuri care intrau sub administrația militară austriacă. Miliția Națională Sârbă, a fost împărțită în 18 companii „hajduk”, distribuite în patru grupuri.În această perioadă, cei mai notabili obor-kapetani au fost Vuk Isaković din Crna Bara, Mlatišuma din Kragujevac și Kosta Dimitrijević din Paraćin.Căderea regatului Serbiei Habsburgice în 1739 a fost urmată de Marile Migrații ale Sârbilor din Imperiul Otoman în Imperiul Austriac., înființată de monarhia habsburgică, pentru a lupta împotriva Imperiului Otoman în timpul războiului austro-turc din 1787–1791. Conflictul cu forțele turce s-a dovedit în cele din urmă neconcludent. Rebeliunea din Sanjakul din Smederevo și operațiunile miliției au avut ca rezultat perioada ocupației Serbiei de Habsburgi, între 1788 și 1792. În cele din urmă, corpul de voluntari sârbi a avut ca moștenire promovarea creării viitorilor paramilitari, cum ar fi cei dîn timpul Primei Răscoale sârbe.Conform unui document din 6 noiembrie 1789, Corpul Liber Sârb a inclus:-1 escadron de husari,-18 companii de fusiliere,-4 companii de muschetari, cu un total 5.049 de soldați.Corpul liber sârb organizat de Habsburgi, condus de Koča Anđelković, care era un căpitan proeminent a deținut inițial partea centrală a sanjakului Smederevo, între februarie și 7 septembrie 1788; după ce austriecii au intrat în conflict cu otomanii, teritoriul a fost extins și a devenit un protectorat habsburgic sub administrație militară, teritoriul fiind cunoscut sub numele de frontiera lui Koča. . După retragerea austriacă din 1791 și Tratatul de la Sistova (1792), teritoriul a fost recâștigat de otomani.În a doua jumătate a secolului, ofițerul Koča Anđelković a condus o rebeliune reușită împotriva otomanilor cu ajutorul Austriei și a plasat din nou Serbia sub stăpânirea Habsburgilor, teritoriul fiind cunoscut sub numele de frontiera lui Koča. S-a încheiat cu Tratatul de la Sistova și retragerea austriecilor.Spre deosebire de majoritatea numiților otomani în vârstă, el nu era membru al clasei ayanilor notabili locali bogati și puternici din punct de vedere militar . În schimb, el a fost un birocrat de carieră care a luptat cu ayani. Sultanul Selim al III-lea (r. 1789–1807) a dorit să recentralizeze guvernarea în provincii, dar aceasta încercare a ieșit prost din cauza alianței dintre ayani și ienicerii corupți.La 15 decembrie 1801 Hacı Mustafa Pașa a fost ucis de Kuchuk Alija, unul dintre cei patru lideri ieniceri rebeli (dahije) care au preluat controlul asupra sanjak-ului.. Revolta sârbilor împotriva ienicerilor renegați care preluaseră puterea printr-o lovitură de stat, a evoluat într-un război pentru independență (Revoluția Sârbă) după mai bine de trei secole de stăpânire otomană și ocupații austriece de scurtă durată.Comandanții ieniceri au ucis vizirul otoman în 1801 și au ocupat sanjakul, conducându-l independent de sultanul otoman. Apoi a urmat tirania: ienicerii au suspendat drepturile acordate sârbilor de către sultan mai înaintee, au majorat impozitele și au impus, printre altele, munca forțată. În 1804 ienicerii s-au temut că sultanul îi va folosi pe sârbi împotriva lor, așa că au ucis 72 de lideri sârbi, capetele lor fiind expuse public.Cel mai cunoscut a fost Aleksa Nenadović (1749-1804) ober-knyaz de Tamnava—Posavina.Înfuriată, o adunare a sârbilor l-a ales pe Karađorđe drept lider al revoltei, iar armata rebelă a învins rapid și a preluat orașele din tot Sanjakul, luptând tehnic pentru sultan. Sultanul, temându-se de puterea sârbilor, a ordonat tuturor pașalâcurilor din regiune să-i zdrobească. Sârbii au mărșăluit împotriva otomanilor și, după victorii majore din 1805–06, au înființat un guvern și un parlament care a restituit poporului pamanturile, a abolit munca forțată și a redus impozitele.Succesul militar a continuat de-a lungul anilor; cu toate acestea, a existat diferendumuri între Karađorđe și alți lideri - deoarece acesta dorea puterea absolută, în timp ce șefii locali, dintre care unii au abuzat de privilegiile lor pentru câștig personal, au vrut să o limiteze. Milan Obrenović a fost general (vojvoda) în prima Revoluție sârbă. El a fost fratele vitreg al viitorului prinț Miloš I al Serbiei.Luptele frecvente, împreună cu invazia lui Napoleon în Rusia în 1812, au slăbit rebelii sârbi, iar otomanii au reușit să inverseze multe dintre câștigurile sârbilor. Karađorđe a fost forțat să fugă din Serbia în octombrie 1813, iar Belgradul a căzut mai târziu în acea lună, punând capăt primei răscoale sârbești. El și adepții săi au căutat refugiu în Imperiul austriac, dar au fost arestați și reținuți. În ciuda cererilor otomane pentru extrădarea sa, austriecii l-au predat Karađorđe rușilor, care i-au oferit refugiu în Basarabia.Sârbii au fost prima populație creștină din istoria otomană care s-a ridicat împotriva sultanului, răscoala lor a devenit în cele din urmă un simbol al procesului de construire a națiunii sârbe, inspirând neliniște în rândul popoarelor vecine din Balcani.Karađorđe s-a opus și a călătorit la Sankt Petersburg pentru a-și pleda cazul, dar a fost arestat și reținut. După eliberare, s-a alăturat Filiki Eteriei, o societate secret ă naționalistă greacă care intenționa să lanseze o răscoală pan-balcanică împotriva otomanilor. Filiki Eteria i-a promis lui Karađorđe o poziție de conducere militară în răscoala planificată de ei și s-a oferit să-l introducă pe ascuns în Pashalikul din Belgrad. Karađorđe a intrat în secret în Pashalik la 24 iulie 1817, trecând Dunărea împreună cu slujitorul său, Naum Krnar. Apoi l-a contactat pe legătur sa, Vujica Vulićević, care i-a oferit o locuință în pădurea de stejar de la Radovanje Grove, lângă Velika Plana. Fără să știe Karađorđe, Vulićević era în slujba lui Obrenović. După ce i-a escortat pe Karađorđe și pe servitorul său la un cort în pădure, Vulićević l-a informat pe Obrenović despre locul unde era Karađorđe printr-un curier. La scurt timp după aceea, a primit o scrisoare de la Obrenović în care îi spunea că Karađorđe trebuie să fie ucis...A doua răscoală sârbă a fost a doua fază a Revoluției sârbe împotriva Imperiului Otoman, care a erupt la scurt timp după reanexarea țării la Imperiul Otoman în 1813. Ocuparea a fost pusă în aplicare după înfrângerea primei răscoale sârbești (1804-1813), în timpul căreia Serbia a existat ca stat independent de facto timp de peste un deceniu. A doua revoluție a dus în cele din urmă la semi-independența sârbă față de Imperiul Otoman. A fost înființat Principatul Serbiei, guvernat de propriul parlament, constituție și dinastie regală.Consiliul național a proclamat revoluția deschisă împotriva Imperiului Otoman la Takovo la 23 aprilie 1815. Miloš Obrenović a fost ales ca lider și a spus faimosele vorbe: "Iată-mă, iată-te . Război turcilor!"Sârbii s-au luptat în bătăliile de la Rudnik, Ljubić, Palež, Valjevo, Čačak, Karanovac, Požarevac, Kragujevac, Jagodina și Dublje și i-au alungat pe otomani din Pashalikul din Belgrad.Miloš Obrenović a obținut o formă de autonomie parțială pentru sârbi și, în 1816, Poarta Turcă a semnat mai multe documente pentru normalizarea relațiilor dintre sârbi și turci. Rezultatul a fost recunoașterea Principatului Serbiei de către Imperiul Otoman. Miloš Obrenović a primit titlul de prinț al Serbiei. Deși principatul a plătit un impozit anual Porții și a avut o garnizoană de trupe turce la Belgrad până în 1867, era, în majoritatea celorlalte chestiuni, un stat independent. Independența de drept a fost atinsă în 1878, în urma deciziilor Congresului de la Berlin.A participat la prima răscoală sârbă, a condus sârbii în a doua răscoală sârbă și a fondat Casa Obrenović. Sub domnia sa, Serbia a devenit un principat autonom în cadrul Imperiului Otoman.Miloš a abdicat în 1839 în favoarea fiilor săi - Milan, care a murit bolnav fiind câteva săptămâni mai târziu, și Mihailo, care a devenit apoi prinț la doar 16 ani. În 1842, domnia lui Mihailo s-a oprit când a fost răsturnat de la putere de o rebeliune condusă de Toma Vučić-Perišić, care a permis dinastiei Karagheorghevic să preia tronul sârb.Astfel Alexandru Karađorđević a fost ales prinț al Serbiei la Adunarea Națională din Vračar, o municipalitate din Belgradul modern, la 14 septembrie 1842. Având titlul recunoscut de Rusia și Turcia, Prințul Alexandru a început reformele și a fondat o serie de instituții noi pentru a îmbunătăți progresul statului sârb.Prin refuzul său de a lua parte la Războiul Crimeii ca aliat al Imperiilor francez, britanic și otoman împotriva Imperiului Rus, a rezultat răsturnarea și trimiterea sa în exil în anul 1858 de către Puterile câștigătoare ale războiului și aducerea dinastiei rivale Obrenović pe tronul Principatului Serbiei.În 1858, dinastia Obrenović s-a la tron întors când Miloš a fost reașezat ca prinț în ultimii săi doi ani de viață.(1858-60)9.Obrenović a fost o dinastie sârbească care a condus Principatul Serbiei între anii 1815 și 1842 și din nou între 1858 și 1903. Ei au venit la putere prin conducerea fondarorului, Miloš Obrenović la Revolta sârbă din 1815-1817 împotriva Imperiului Otoman, care a condus la formarea Principatului Serbiei în 1817. Dinastia Obrenović a fost în mod tradițional aliată cu Austro-Ungaria și s-a opus dinastiei Karađorđević (Karagheorghevicin) sprijinită de ruși.Karađorđević este o familie dinastică sârbă, fondată de Karađorđe Petrović, Veliki Vožd („Marele lider”) al Serbiei la începutul anilor 1800, în timpul primei revolte sârbe. Dinastia relativ de scurtă durată a fost susținută de Imperiul Rus și s-a opus susținerii dinastiei Obrenovic de Austro-Ungaria.După asasinarea lui Karađorđe în 1817, Miloš Obrenović a fondat Casa lui Obrenović. Cele două case au ținut cu rândul ulterior tronul timp de mai multe generații. După asasinarea lui Alexandru în 1903, Parlamentul sârb l-a ales pe nepotul lui Karađorđe, Peter I Karađorđević, care a trăit apoi în exil, pentru tronul Regatului Serbiei. El a fost încoronat în mod corespunzător ca regele Petru I și, cu puțin înainte de sfârșitul primului război mondial, reprezentanții celor trei popoare au proclamat un regat al sârbilor, croaților și slovenilor cu Petru I ca suveran. În 1929, Regatul a fost redenumit Iugoslavia, sub Alexandru I, fiul lui Petru I. În noiembrie 1945, tronul a fost pierdut când Liga Comuniștilor din Iugoslavia a luat puterea, în timpul domniei lui Petru al II-lea.Grand Vožd of SerbiaKarađorđe Petrović (fondator)February 15 1804 – September 21 1813Prince of SerbiaMiloš Obrenović I (fondator)November 6 1817-June 25 1839Prince of SerbiaMilan (son of Miloš I) Obrenović II25 June 1839 – 8 July 1839Prince of SerbiaMihailo (son of Miloš I) Obrenović IIIJuly 8 1839-September 14 1842Prince of SerbiaAleksandar Karađorđević (son of Karađorđe Petrović)September 14 1842 – December 23 1858Prince of SerbiaMiloš Obrenović IDecember 23 1858-September 26 1860Prince of SerbiaMihailo Obrenović IIISeptember 26 1860-June 10 1868Prince of SerbiaMilan Obrenović IV (grondson of Jevrem, brother of Miloš I )June 10 1868-March 6 1882King of SerbiaMilan I Obrenović (grondson of Jevrem, brother of Miloš I )March 6 1882 -March 6 1889King of SerbiaAlexander I (son of Milan I - IV) ObrenovićMarch 6 1889-June 11 1903King of Serbs, Croats and SlovenesPeter I (son of Aleksandar) KarađorđevićJune 15 1903-December 1 1918King of YugoslaviaPeter I Karađorđević1 December 1918-16 August 1921King of YugoslaviaAlexander I (son of Peter I) Karađorđević16 August 1921-9 October 1934King of YugoslaviaPeter II (son of Alexander I) Karađorđević9 October 1934-29 November 1945