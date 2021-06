Cum petreceau bucurestenii verile de altadata. Fotografie inedita de la sfarsitul anilor '50

Lumea face plaja pe terasa fara probleme si se relaxeaza, in plin centrul capitalei Republicii Populare Romine."Ce e extraordinar la cadrul asta e ca nu transmite nicio clipa sentimentul ca ar fi facut intr-un regim totalitar, concureaza clisee similare din Europa vestica sau SUA acelor ani. Nu poti sa nu observi aspectul impecabil al spatiului public de pe esplanada statuilor, unde se mentineau scuarurile verzi amenajate in interbelic. Totusi, nici macar de-acolo n-ai fi vazut iubitorii de bai de soare la inaltime.Zona a involuat mult, statuile sunt azi pe un pustiu de betoane mereu murdare, deasupra parcarii subterane de acolo, iar terasele blocurilor dimprejur sunt in general neingrijite."