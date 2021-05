Familia Regala a Marii Britanii se mareste. Printesa care tocmai a anuntat ca este insarcinata si-i va aduce un stranepot reginei

Printesa Beatrice de York, una dintre nepoatele Reginei Elisabeta a II-a , a anuntat miercuri, 19 mai, ca este insarcinata si ca va deveni, pentru prima data mama, in toamna acestui an.Beatrice (32 ani) este fiica Printului Andrew, al treilea copil al Reginei. Ea s-a casatorit cu Eduardo Mapelli Mozzi, un om de afaceri italian, nunta avand loc anul trecut. Beatrice este a noua persoana si a doua femeie in linia de succesiune la tronul britanic.Printesa Beatrice de York s-a maritat pe 17 iulie 2020, la Capela Regala din cadrul Palatului Windsor, intr-o ceremonie restransa.A fost prima nunta regala desfasurata in spatele usilor inchise in 235 de ani! Nu au fost decat 20 de invitati, din cauza pandemiei. Regina Elisabeta a II-a si sotul sau, Printul Phillip, singurii prezenti dintre membrii familiei regale, nu au stat decat 45 de minute, departe de miri, din acelasi motiv.Regina Elisabeta are patru copii, opt nepoti si zece stranepoti.