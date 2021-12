Fanii serialului ”La casa de papel” se pregătesc de ultimele episoade. Reacțiile protagoniștilor: ”Am plâns ca un copil!”

Echipa producţiei spaniole „La casa de papel”, unul dintre cele mai de succes seriale lansate de Netflix, a vorbit marţi, într-o conferinţă de presă, despre ultimele episoade, care vor fi disponibile din decembrie, despre modul în care s-a lucrat la ultimul sezon şi legăturile create în echipă.

„Volumul 1 a fost mai emoţionant, dar al doilea este cel în care facem mai multe legături, am dat multe răspunsuri legate de psihologia personajelor”, a spus creatorul Alex Pina.

El a explicat: „Este un sezon foarte echilibrat, pentru mine, ca spectator. Este şi sezonul la care am scris cel mai mult şi cred că, atunci când am încheiat, eram extenuaţi”.

Co-autoarea Esther Martínez Lobato a adăugat: „Aceste ultime cinci episoade reprezintă un fel de omagiu adus personajelor, pentru a arăta mai mult sufletul lor. Mi se pare realmente emoţionant”.

Actorul Álvaro Morte, interpretul Profesorului, arhitectul jafului şi conducătorul bandei, a subliniat că, în ultima zi de filmări a plâns „ca un copil”.

„Este un personaj care mi-a plăcut foarte mult. Cred că serialul se termină unde trebuia să se termine. A fost o decizie bună ca serialul să se termine în acest punct”, a afirmat el. „Ultima mea zi a fost foarte frumoasă, pentru că am avut norocul să lucrez cu aceeaşi echipă cu care am început să filmez în prima zi la «La casa de papel». A fost foarte emoţionant. Am plâns ca un copil mic, dar am încheiat foarte liniştit”.

Actorii au vorbit despre energia necesară pentru interpretarea rolurilor lor. „Nivelul energiei trebuia menţinut săptămâni întregi, pentru că reveneam zi după zi la acelaşi plan. E ceva ce are legătură mai mult cu efortul emoţional. A fost parte din magie, mi s-a părut trepident de interpretat. Nu era dificil să construim ceva, ci să menţinem energia”, a spus Najwa Nimri.

Banda este închisă în Banca Naţională a Spaniei de peste 100 de ore. Membrii grupului au reuşit să o salveze pe Lisabona, dar, după pierderea unuia dintre coechipieri, îi aşteaptă unul dintre momentele lor cele mai întunecate. Profesorul a fost capturat de Sierra şi, pentru prima dată, nu are un plan de evadare. Tocmai când pare că nimic altceva nu mai are cum să meargă prost, în faţa lor apare un duşman mai puternic decât toţi ceilalţi întâlniţi până atunci - armata. Se apropie sfârşitul celui mai mare jaf din istorie, care este pe cale să se transforme într-un adevărat război.

Volumul 2 din sezonul al cincilea al „La casa de papel” va fi lansat pe 3 decembrie.

Ads