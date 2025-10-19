Nou-nascutii sunt cinci fete si patru baieti FOTO Pixabay.com

O femeie din Mali a nascut marti noua bebelusi, cu doi mai multi decat observasera medicii in uterul sau aglomerat, ea alaturandu-se astfel unui panteon restrans al mamelor de nonupleti, informeaza miercuri Reuters.

Sarcina Halimei Cisse, in varsta de 25 de ani, a fascinat natiunea din Africa de Vest si a atras atentia liderilor sai. Cand medicii au anuntat in martie ca Halima necesita ingrijiri de specialitate, autoritatile au intervenit, iar femeia a fost transportata pe calea aerului in Maroc, unde a nascut.

"Nou-nascutii (cinci fete si patru baieti) si mama sunt cu totii bine", a declarat ministrul Sanatatii din Mali, Fanta Siby, citata intr-un comunicat.

Cisse urma sa nasca sapte copii, potrivit investigatiilor medicale cu ultrasunete efectuate in Maroc si Mali, care au esuat insa sa depisteze doi dintre fetusi.

Toti bebelusii au fost adusi pe lume prin cezariana.

Nasterea nonupletilor este un eveniment extrem de rar. Din cauza complicatiilor medicale care survin in cazul unor astfel de sarcini unii dintre fetusi nu supravietuiesc.

