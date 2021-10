Cel mai așteptat blockbuster al anului ajunge în România. „Dune” va rula în cinematografe din 22 octombrie VIDEO

Lungmetrajul „Dune”, regizat de Denis Villeneuve, cu Timothée Chalamet şi Rebecca Ferguson în distribuţie, va rula din 22 octombrie în cinematografele din ţară.

Filmul, producţie Warner Bros. Pictures şi Legendary Pictures, a avut premiera mondială în afara competiţiei la Festivalul de la Veneţia.

Lungmetrajul reprezintă transpunerea primei jumătăţi a romanului din 1965 al scriitorului american Frank Herbert. Spune povestea lui Paul Atreides, un tânăr strălucit şi talentat, care trebuie să meargă pe cea mai periculoasă planetă din univers pentru a asigura viitorul familiei şi poporului său.

Villeneuve a regizat pe baza unui scenariu pe care l-a scris împreună cu Jon Spaihts şi Eric Roth.

Alături de Timothée Chalamet („Call Me by Your Name”, „Little Women”) şi Rebecca Ferguson („Doctor Sleep", „Mission: Impossible - Fallout”), din distribuţie fac parte Oscar Isaac („Star Wars”), Josh Brolin („Milk”, „Avengers: Infinity War”), Stellan Skarsgård („Cernobîl”, „Avengers: Age of Ultron”), Dave Bautista („Guardians of the Galaxy”, „Avengers: Endgame”), Stephen McKinley Henderson („ Fences”, „Lady Bird”), Zendaya („ Spider-Man: Homecoming”, „Euforia”), Chang Chen, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa şi Javier Bardem.

Denis Villeneuve a şi produs filmul împreună cu Mary Parent, Cale Boyter şi Joe Caracciolo, Jr. Producătorii executivi sunt Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt şi Kim Herbert.

Compozitorul Hans Zimmer („Blade Runner 2049”, „Inception”, „Gladiator”, „The Lion King”), premiat cu Oscar, semnează coloana sonoră.

Echipa Dune a fost aplaudată îndelung la Festivalul de la Veneția, iar critica de specialitate consideră filmul un succes. Adaptarea după faimosul roman SF este o sarcină la care au eșuat în ultimele decenii regizori de calibru.

Din acest moment, fanii și criticii de pe mapamond așteaptă filmul cu nerăbdare, pelicula fiind una dintre cele mai celebre producții cinematografice la care s-a muncit în ultimii ani.

