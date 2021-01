Florenta, jos palaria fata de Regina Mama a Romaniei. Ce au decis autoritatile italiene

Primaria orasului italian, unde a trait ani buni mama Regelui Mihai , a luat aceasta decizie, iar astazi a omagiat-o pe Regina Mama de Ziua Internationala a Holocaustului, pentru contributia ei la salvarea evreilor in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.Gestul poate fi considerat o recunoastere a implicarii mamei Regelui Mihai in viata comunitatii din Florenta, ea avand o contributie importanta la salvarea orasului in timpul inundatiilor din 1966."Titlul va fi Elena a Romaniei pentru ca dorinta ei in timpul exilului in orasul nostru a fost sa fie cunoscuta tocmai prin acest nume", a spus reprezentanta aliantei civice Nardella care a sustinut, in numele comunitatii romane si italiene din Florenta, acest proiect.Principesa Elena de Grecia si Danemarca, sotia regelui Carol al II-lea al Romaniei si mama regelui Mihai I, s-a nascut la 2 mai 1896, la Atena. A fost fiica cea mare a regelui Constantin I al Greciei si a reginei Sofia de Prusia. Pe linie paterna, Elena descindea din tarina Ecaterina cea Mare, iar pe linie materna, din Victoria a Marii Britanii. Se inrudea cu imparatul Germaniei, cu regii Danemarcei, Norvegiei si Suediei.Timp de peste trei decenii, Elena a trait la Florenta, inconjurata de artisti, scriitori, poeti, bijutieri, arhitecti horticoli, in mijlocul gradinilor sale de flori si portocali, a cartilor si obiectelor rare. Constrangerile materiale din ultimii ani de existenta au determinat-o sa renunte la Vila Sparta, locuinta sa de suflet si sa se mute in anul 1980, la Lausanne, unde s-a stins din viata, la 28 noiembrie 1982, la varsta de 86 de ani.Mai citeste si: