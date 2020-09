Descoperire remarcabila: formele de viata care ar putea fi pe Venus. "Ceva foarte mic, care traieste in picaturi"

Este pentru prima data cand aceasta substanta este detectata pe una dintre cele patru planete telurice din sistemul nostru solar, ''fara sa punem Terra la socoteala'', a precizat pentru AFP Jane S. Greaves, profesor de astronomie in cadrul Universitatii Cardiff, conducatorul studiului.Fosfina a fost detectata in urma observatiilor asupra atmosferei planetei Venus cu ajutorul a doua radiotelescoape. Aceasta ''ar putea proveni in urma unor procese necunoscute de fotochimie sau geochimie sau, prin analogie cu productia biologica a fosfinei pe Terra, gratie prezentei vietii'', explica studiul. Gasim acest compus in planetele gigantice gazoase ale sistemului solar, dar nu este de origine biologica.Prezenta fosfinei, un compus extrem de toxic, nu este izolata in atmosfera infernala a celei de-a doua planete de la Soare. Cunoscuta si sub denumirea de ''steaua lui Berger'', Venus are o atmosfera formata in proportie de 97% din dioxid de carbon, temperatura la suprafata planetei ajunge la circa 470 de grade Celsius, iar presiunea este de peste 90 de ori mai mare ca pe Terra.Echipa profesorului Greaves presupune ca moleculele de fosfina pot exista in stratul dens de nori hiperacizi care invelesc planeta pana la o altitudine de 60 de kilometri."Aici, norii au o temperatura 'moderata', de circa 30 de grade Celsius", potrivit studiului, care nu exclude posibilitatea ca gazul sa se formeze la o altitudine mai joasa si mai calda inainte de a se ridica.Referitor la originea acestuia, Greaves spune ca 'a luat in considerare toate procesele care ar putea explica prezenta acestuia in atmosfera lui Venus''. Cu exceptia cazului in care este vorba despre un proces necunoscut, ramane ipoteza unei forme de viata.In conformitate cu aceasta ipoteza, ''credem ca ar trebui sa fie de dimensiuni mici ca sa poata pluti liber'', a explicat cercetatorul, al carui studiu ''insista asupra faptului ca detectarea fosfinei nu este o proba solida pentru existenta vietii, ci doar a unei chimii anormale si inexplicabile''. Studiul remarca de asemenea ca ''fotochimia unor picaturi din norii venusieni (acid sulfuric, n. red) este complet necunoscuta''.Acesta este motivul pentru care Greaves si colegii sai pledeaza pentru o analiza mai profunda a fenomenului, in primul rand pentru a-l confirma. Cel mai bine, eliminand ''filtrul'' atmosferei terestre cu ajutorul unei telescop spatial. Sau, de ce nu, cu prilejul unei noi vizite, realizate prin intermediul unei sonde, pe planeta Venus sau in atmosfera acesteia.