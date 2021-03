VIDEO Film despre asasinarea fondatorului casei de moda Gucci. Cine este femeia care a comandat crima

Fondatorul casei de moda a fost ucis in 1995 la ordinele fostei sale sotii, Patrizia Reggiani, cunoscuta sub numele de "Vaduva Neagra", informeaza ANSA.Atelierul si-a pus fisierele si fotografiile la dispozitia regizorului britanic, desi Reggiani, care a executat 17 ani de inchisoare dintr-o condamnare de 26 de ani pentru asasinarea lui Gucci, s-a opus.Si Patrizia Gucci, fiica lui Paolo Gucci, stranepotul fondatorului casei de moda, a declarat ca este impotriva deschiderii arhivei.Reggiani, care a fost eliberata in urma cu cativa ani , a spus ca s-a simtit "ofensata" de Lady Gaga , actrita care o va juca in film, deoarece aceasta nu a venit sa ii ceara informatii cu privire la detalii intime din viata si gandurile ei.Filmarile continua in prezent in Lombardia, cu Adam Driver in rolul lui Maurizio Gucci si cu o distributie plina de vedete precum Al Pacino, Jared Leto si Jeremy Irons."House of Gucci" este o coproductie MGM si Scott Free Productions.Scott, in varsta de 83 de ani, a fost nominalizat la trei premii Oscar pentru regie, pentru filmele "Thelma & Louise", "Gladiatorul" si "Elicopter la Pamant!"."Gladiatorul" a castigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film. In 2015, filmul "Martianul" a fost nominalizat la aceeasi categorie.In 1995, atat Scott, cat si fratele sau Tony, au primit cate un premiu BAFTA pentru o contributie britanica remarcabila adusa cinematografiei.In 2003 a fost innobilat cu titlul de ''cavaler'' pentru serviciile aduse cinematografiei britanice.