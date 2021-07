Harvey Weinstein a pledat "nevinovat" la acuzaţiile de agresiune sexuală şi viol

El a apărut în faţa Curţii într-un scaun rulant, după ce a fost transferat de la New York, unde execută o pedeapsă de 23 de ani de închisoare, primită pentru infracţiuni similare.Weinstein, care a fost, până acum câţiva ani, unul dintre cei mai puternici oameni de la Hollywood, se confruntă cu 11 capete de acuzare în California legat de incidente ce implică cinci femei.Fostul producător, în vârstă de 69 de ani, susţine că este nevinovat şi că toate relaţiile sexuale au fost consimţite.Incidentele expuse în caz ar fi avut loc la hoteluri din Beverly Hills şi Los Angeles, între 2004 şi 2013.Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o sentinţă maximă de 140 de ani de închisoare Avocatul lui, Mark Werksman, a spus după prima înfăţişare că acuzaţiile nu sunt credibile.Weinstein, care a produs, între altele, majoritatea filmelor lui Quentin Tarantino şi „ Shakespeare in Love”, premiat cu Oscar în 1999, face apel împotriva deciziei de anul trecut de la New York.De la finalul anului 2017, mai mult de 80 de femei l-au acuzat de comportament sexual neadecvat, iar unele învinuiri fac referire la incidente care ar fi avut loc în urmă cu decenii.