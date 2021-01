IPS Teodosie a incalcat iar restrictiile, desi Patriarhul Daniel a luat o alta decizie: Autoritatile mi-au incuviintat, nu expres, ci m-au facut sa intuiesc ca putem sa ne rugam si la miezul noptii

Organizand slujba dupa ora 23:00, el a incalcat restrictiile impuse de carantina instituitain municipiul Constanta, faptul ca dupa ora 23 exista si interdictie de circulatie, precum si recomandarile Patriarhiei.El a mai afirmat ca bisericile nu trebuie sa se inchida orice boala ar veni si ca el ar fi trebuit sa se imbolneasca primul avand in vedere cati oameni s-au aflat in biserica. La Te Deum in Catedrala au fost prezenti zeci de credinciosi, cei mai multi purtand masca de protectie, dar fara a respecta si distantarea sociala.Inalt Prea Sfintitul Teodosie a oficiat joi seara, incepand cu ora 23.15, slujba de Te Deum pentru multumire si pentru binecuvantare a Noului An calendaristic la Catedrala Arhiepiscopala din Constanta.La ceremonie au fost prezente cateva zeci de persoane. Cele mai multe dintre acestea purtau masca, dar nu au respectat intotdeauna distantarea fizica. La un moment dat, cativa credinciosi s-au apropiat de Arhiepiscopul Tomisului, care i-a binecuvantat.La finalul ceremoniei religioase, Inalt Prea Sfintitul Teodosie a multumit autoritatilor care i-ar fi ingaduit aceasta rugaciune de la miezul noptii."Multumim lui Dumnezeu pentru aceasta noapte de lumina pentru care multi nu au avut sperante, unii nu au venit temandu-se ca ii opreste cineva. Sigur, cine sa ne opreasca, avem dreptul cu totii sa ne rugam cand ne este ceasul rugaciunii.Si iata vreau sa multumesc si autoritatilor de aici cu care m-am consultat si m-au incuviintat, nu expres, ci m-au facut sa intuiesc ca noi putem sa ne rugam si la miezul noptii si le multumesc pentru ca ordinele omenesti nu pot sa anuleze poruncile dumnezeiesti", a afirmat Arhiepiscopul Tomisului.El a mai declarat ca bisericile nu trebuie sa se inchida orice boala ar veni si ca el ar fi trebuit sa se imbolnaveasca primul la cati oameni s-au aflat in biserica."Am spus-o de mult ca bisericile nu se vor mai inchide si o spun iarasi, bisericile nu trebuie sa se inchida orice boala ar mai veni. Bisericile sunt vindecatoare de boli. Am fost multi aici in biserica, nu ne-am imbolnavit.Eu trebuia sa ma imbolnavesc primul, dar nu nu m-am imbolnavit. De aceea, pentru ca daca il avem pe Dumnezeu care este doctorul sufletelor si al trupurilor noastre vom ramane sanatosi nu numai la trup, dar si la minte si la constiinta noastra care va ramane treaza", a mai transmis Arhiepiscopul Tomisului.Municipiul Constanta se afla in carantina pana pe data de 1 ianuarie, la ora 20, iar dupa ora 23 exista interdictii de circulatie la nivel national.Conform anuntului Patriarhiei, slujba de binecuvantare a Noului An urma sa fie oficiata joi imediat dupa slujba Vecerniei, tocmai pentriu a respecta restrictiile de circulatie."In contextul prelungirii starii de alerta, in care deplasarea in afara domiciliului este interzisa dupa ora 23.00, dar si al recomandarilor speciale ale autoritatilor pentru perioada de sarbatori, slujba de binecuvantare a Noului An, care se savarsea la miezul noptii trecerii dintre ani, va fi savarsita anul acesta imediat dupa slujba Vecerniei din seara zilei de 31 decembrie 2020", este mesajul transmis de purtatorul de cuvant al Patriarhiei.Arhiepiscopul Tomisului a incalcat cu mai multe ocazii masurile luate in contextul pandemiei de COVIS-19.