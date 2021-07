Jeff Bezos şi membrii echipajului său se pregătesc pentru zborul spaţial inaugural al Blue Origin. Va include cea mai vârstnică persoană care a mers vreodată în spaţiu

Zborul navei New Shepard, care e formată dintr-o rachetă şi o capsulă autonome, cu înălţime de 18,3 metri, va fi lansat din Texas. De reuşita acestuia depinde obiectivul lui Bezos de a pătrunde pe piaţa turismului spaţial.Planificata călătorie de 11 minute de pe complexul Launch Site One al companiei va include cea mai vârstnică persoană care a mers vreodată în spaţiu - femeia aviator Wally Funk, în vârstă de 82 de ani - şi cea mai tânără persoană - Oliver Daemen, student la fizică în vârstă de 18 ani. Alături de ei se vor afla Bezos, fondatorul Aamazon.com Inc, şi fratele lui, Mark Bezos.Acesta va fi primul zbor zpaţial cu echipaj civil care nu va fi pilotat. Niciunul dintre astronauţii Blue Origin sau personal instruit nu se va afla la bord.New Shepard va porni spre orbita terestră la 9 zile după zborul Virgin Galactic, cu fondatorul acestei companii, Richard Branson, la bord, care a fost lansat din New Mexico şi a fost unul de succes.Programul de instructaj al Blue Origin include, potrivit companiei, informări privind siguranţa, o simulare a zborului spaţial, o examinare a rachetei şi operaţiunilor sale şi oferirea de instrucţiuni legat de plutirea în cabină după ce capsula ajunge în imponderabilitate.New Shepard, care nu poate fi pilotată din interior, este botezată după Alan Shepard, care, în 1961, a devenit primul american ce a ajuns în spaţiu în timpul unui zbor suborbital ca parte a programului Mercury al NASA La fel ca zborul Virgin Galactic, New Shepard nu va intra pe orbita Pământului , dar va duce echipajul la o altitudine de 100 de kilometri. Capsula va reveni pe Pământ cu ajutorul unei paraşute.Compania miliardarului Elon Musk , Space X, a anunţat că va ajunge şi mai sus în luna septembrie, când are în plan să trimită un echipaj civil pentru un zbor orbital de câteva zile la bordul capsulei sale Crew Dragon.NASA şi U.S. Air Force definesc drept astronaut orice persoană care zboară la o altitudine mai mare de 80 de kilometri.