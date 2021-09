Leul de Aur, câştigat de filmul francez „Evenimentul“, în care rolul principal este jucat de Anamaria Vartolomei

Cine este Anamaria Vartolomei

Cea de-a 78-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia a început pe 1 septembrie şi a avut loc, la fel ca anul trecut, cu prezenţă fizică, dar cu un protocol pentru Covid-19.Pe covorul roşu al evenimentului au păşit, între alţii, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, premiată pentru interpretare, Javier Bardem , Antonio Banderas, Jamie Lee Curtis şi Roberto Benigni - premiaţi pentru întreaga activitate -, Ben Affleck şi Jennifer Lopez , Maggie Gyllenhaal şi Ridley Scott, care a primit trofeul Glory to the Filmmaker.România a fost reprezentată de ”Miracol”, regizat de Bogdan George Apetri, inclus în competiţia Orizzonti, ”Plastic semiotic”, scurtmetraj de Radu Jude, prezentat în afara concursului, şi de ”Imaculat”, de George Chiper-Lillemark şi Monica Stan, selectat în competiţia Giornate degli Autori, secţiune paralelă a festivalului. Acesta din urmă a primit şi două trofee colaterale - Authors under 40 Award pentru scenariu şi GdA Director Award.În plus, regizorul Alexander Nanau făcut parte din juriul internaţional.Alberto Barbera, directorul artistic al festivalului, a punctat că anul acesta calitatea filmelor înscrise, mai multe decât anul trecut, a fost una foarte bună. Din lipsa spaţiului, multe producţii au fost respinse. Au fost selectate filme din întreaga lume, toate continentele fiind reprezentate. Au fost alese filme din 59 de ţări.Juriul a acordat mai multe premii în competiţie: Leul de Aur pentru cel mai bun film, Leul de Argint - Marele Premiu al Juriului, Leul de Argint pentru cel mai bun regizor, Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă, Coppa Volpi pentru cel mai bun actor, Premiul special al juriului, Premiul pentru cel mai bun scenariu, Premiul ”Marcello Mastroianni” pentru cel mai bun tânăr actor/actriţă.Alegerea filmului regizat de Audrey Diwan, regizoare franceză cu origini române, câştigător al marelui trofeu a fost unanimă, după cum a spus preşedintele juriului.Independenţa Film va distribui în România ”Madres paralelas”, dar şi ”L'événement”, cu actriţa franceză Anamaria Vartolomei născută în România. Actriţa Anamaria Vartolomei s-a născut în 1999 şi a copilărit în satul Plopu din judeţul Bacău până la 6 ani . Părinţii săi emigraseră în Franţa încă de când ea avea 2 ani şi a rămas în grija bunicilor, după care, la 6 ani, a plecat şi ea cu părinţii în Franţa. A descoperit actoria la şcoală şi a debutat la vârsta de 10 ani, la Paris, în filmul „Mica mea prinţesă”, alături de celebra actriţă franceză Isabelle Huppert.Într-un interviu citat de Mediafax, actriţa mărturisea că nu i-a fost niciodată ruşine să spună că este româncă. Dimpotrivă. A făcut asta cu mândrie, fiind conştientă că români de excepţie sunt mulţi.„Mi se pare ruşinos să-ţi renegi originile. Cred că trebuie să fii indiferent faţă de ignoranţii care alimentează şi crează aceste amalgame, clişee. Români de excepţie sunt peste tot, aşa că să-i lăsăm să-şi dea singuri seama de prostia lor”, declara actriţa. „Toată familia mi-a rămas în România. Acolo îmi sunt rădăcinile. Încercăm cu părinţii mei şi cu fratele meu să mergem în România măcar o dată pe an”, spunea Anamaria Vartolomei.Cu toate acestea, ea a mărturisit că nu crede că o să se întoarcă vreodată în România, pentru că îşi vede viitorul în Franţa. „Pe mine, ambele naţionalităţi mă reprezintă, dar aici îmi este viitorul. Din ceea ce văd eu de aici, cred că trebuie să fim mai uniţi noi ca popor. Să lăsăm competitivitatea deoparte, să fim mândri, să fim solidari. România trebuie să înveţe să-şi păstreze valorile pentru că, Slavă Domnului, nu duce lipsă de ele!” declara actriţa.