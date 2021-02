Marcel Pavel, dupa vindecarea de Covid-19: "Mi-a fost foarte rau, am fost la limita! Am trecut printr-un adevarat cosmar!"

"Dintre persoanele publice, cred ca eu am fost cel mai aratat cu degetul! Ba pentru ca eu as fi imbolnavit echipa de la " Te cunosc de undeva !", ba ca as fi fost platit de nu stiu cine ca sa spun ca sunt infectat! Niste aberatii! Am trecut printr-un adevarat cosmar!Multi or fi crezut ca ii pacalesc, pentru ca. Dar dupa aceea mi-a fost foarte rau, am fost la limita! Iar dintre cei care m-au hulit, cel putin jumatate au inteles ca nu e de gluma, pentru ca s-au infectat ei insisi ulterior.Stii ce m-a uimit? Ca au fost oameni de televiziune care ma stiu si m-au sunat atunci, le-am trimis poze, date medicale si copii dupa examenele mele de laborator si tot ei au spus seara ca nu am nimic. Si tocmai lor li s-a intamplat acelasi lucru", a declarat Marcel Pavel intr-un interviu pentru publicatia Click! pentru femei In iunie 2020, aflat in spital dupa ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19, Pavel declara ca a fost diagnosticat cu dubla pneumonie si nu este in masura sa spuna daca "acest nenorocit de Covid-19 exista sau nu exista".