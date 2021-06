Masina pe care printul Charles i-a oferit-o printesei Diana ca dar de logodna va fi scoasa la licitatie. Care este valoarea estimata

Masina vintage a fost un dar de logodna de la Printul de Wales si are un pret estimativ de 40.000 de lire sterline. Automobilul de 40 de ani a disparut din spatiul public pentru 20 de ani - fiind detinut de un mare fan al printesei Diana, care l-a tinut ascuns chiar si de prietenii ei.Dar vehiculul a fost recent gasit intr-o stare uimitor de buna, cu vopseaua si tapiteria originale, si cu 133.000 de kilometri la bord.Masina alba are si aceleasi numere de inmatriculare pe care le avea cand era condusa de Diana - WEV 297W. Fordul a fost masina personala a printesei Diana in prima parte a relatiei ei cu printul Charles. A fost vazuta adesea conducand-o, si chiar l-a urmarit pe Printul de Wales jucand polo din masina.Automobilul se vinde impreuna cu broasca mascota argintie de pe capota - o copie a unui cadou de la sora Dianei, Lady Sarah Spencer, pentru a-i aminti de basmul unei fete al carui sarut transforma o broasca in print.Masina va fi licitata pe 29 iunie in sesiunea Royal Auction la casa Reeman Dansie din Colchester, Essex - si ar putea fi adjudecata cu un pret intre 30.000 si 40.000 de lire sterline.