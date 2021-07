Actorul Matt Damon a ajuns sa-i inteleaga pe votantii lui Donald Trump, dupa rolul de muncitor pe care il joaca in filmul Stillwater VIDEO

In film, Damon joaca rolul unui muncitor al platformei petroliere din Oklahoma care calatoreste la Marsilia, Franta, pentru a-si ajuta fiica care se afla in inchisoare pentru uciderea colegului ei de camera. Povestea este paralela cu cea a Amandei Knox, o studenta americana care a fost condamnata si ulterior gasita nevinovata de uciderea unui student britanic in Italia.Damon a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a petrecut timp cu muncitorii petrolieri pentru a obtine un sentiment al identitatii pe care o va avea personajul sau in film."Fiind invitati in casele lor, la un gratar in curte... Este un loc foarte specific ... si foarte diferit de locul in care am crescut ", a spus Damon, potrivit Reuters. "A fost cu adevarat deschizator de ochi pentru mine."Actorul a sustinut-o pe democrata Hillary Clinton la alegerile din 2016 si la inceputul acestui an a laudat eforturile in domeniul climatic ale presedintelui Biden.Damon a mentionat vineri ca a preluat detalii specifice pe masura ce petrecea din ce in ce mai mult timp cu muncitorii petrolieri.In film, o franceza il intreaba pe Damon daca l-a votat pe Trump. El spune ca nu a facut-o din cauza unei infractiuni anterioare care i-a luat dreptul de vot, a raportat Variety.Cu toate acestea, Damon spune ca personajul sau l-ar fi votat pe fostul presedinte daca ar fi putut.