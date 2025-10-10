Meduzele iau cu asalt oceanele tot mai acide, iar pestii devin sinucigasi

Aciditatea tot mai mare a oceanelor face ca populatia de meduze sa creasca neobisnuit de mult, in detrimentul altor specii marine, avertizeaza specialistii.

Avertizarile legate de marirea aciditatii oceaneor, urmare a concentratiei mari de dioxid de carbon din atmosfera, sunt tot mai dese in ultima vreme. De la inceputul Revolutiei Industriale, nivelul aciditatii oceanelor a crescut cu 30%, arata cel mai recent raport, citat de Daily Mail.

Daca cel mai mult au de suferit recifurile de corali si molustele, meduzele sunt imune la acaesta schimbare. Iar in apele Mediteranei se vad primele schimbari, numarul meduzelor crescand foarte mult in ultima vreme.

Exista si alte efecte neasteptate, avertizeaza cercetatorii de la Universitatea Plymouth: pestele clovn, si nu doar el, nu mai poate naviga cu aceeasi usurinta in apele acide. Nu numai ca nu-si mai poate evita dusmanii, ci chiar ii cauta, au observat cercetatorii. Testele realizate in laborator au aratat ca apele acide afecteaza creierul acestor pesti, transformandu-i in sinucigasi.

Cel mai mult vor avea de suferit de pe urma aciditatii apele mai reci, cum e cazul Marii Nordului, dar si nordul Oceanului Atlantic.

Faptul ca molustele si coralii au de suferit se propaga si asupra altor specii, cum e cazul somonului.

